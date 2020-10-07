Рейд в Таллинне: полиция следит за поведением пешеходов

Сегодня, 7 октября, полиция проводит рейд, в рамках которого следит, как на дороге себя ведут пешеходы и велосипедисты.
Патруль Ляэне-Харьюского отделения полиции сегодня был вынужден неоднократно проводить разъяснительные беседы и оформлять нарушения, поскольку люди пересекают проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.
«Довольно плохая ситуация на остановке «Лепистику» в районе Мустамяэ, — сообщает полиция на своей странице в Twitter. — Безусловно, большинство пешеходов — молодцы, но, к сожалению, как среди детей, так и пожилых людей есть те, кто подвергает себя опасности при пересечении проезжей части».
Полиция напоминает, что попытка перебежать дорогу на красный сигнал светофора, чтобы успеть на автобус, может привести к попаданию в больницу.