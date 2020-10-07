Ср, 7.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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Велосипедист, наехавший на пешехода, предстал перед судом

Пешеход и велосипедист. Фото иллюстративное.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/

Харьюский уездный суд в среду наказал велосипедиста, который прошлым летом в Харьюмаа наехал на женщину, условным денежным штрафом, передает BNS.

Суд признал 60-летнего Александра виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил его к условному штрафу в размере 4290 евро и испытательному сроку в один год и шесть месяцев.

В то же время суд обязал мужчину реально выплатить более 3600 евро для покрытия гражданских исков и расходов на производство.

Согласно обвинению, после полудня 9 июня прошло года в волости Ания в деревне Кауниссааре Александр на велосипеде случайно сзади наехал на шедшую по обочине дороги 64-летнюю женщину, которая серьезно пострадала при падении.

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