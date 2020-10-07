Велосипедист, наехавший на пешехода, предстал перед судом

Харьюский уездный суд в среду наказал велосипедиста, который прошлым летом в Харьюмаа наехал на женщину, условным денежным штрафом, передает BNS.
Суд признал 60-летнего Александра виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил его к условному штрафу в размере 4290 евро и испытательному сроку в один год и шесть месяцев.
В то же время суд обязал мужчину реально выплатить более 3600 евро для покрытия гражданских исков и расходов на производство.
Согласно обвинению, после полудня 9 июня прошло года в волости Ания в деревне Кауниссааре Александр на велосипеде случайно сзади наехал на шедшую по обочине дороги 64-летнюю женщину, которая серьезно пострадала при падении.