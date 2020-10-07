Велосипедист, наехавший на пешехода, предстал перед судом

Суд признал 60-летнего Александра виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил его к условному штрафу в размере 4290 евро и испытательному сроку в один год и шесть месяцев.

В то же время суд обязал мужчину реально выплатить более 3600 евро для покрытия гражданских исков и расходов на производство.