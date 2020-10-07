Тяжелая авария на школьной парковке: детям и учителям оказывают психологическую помощь

«После дорожно-транспортного происшествия нашей первой задачей было оказать психологическую помощь пострадавшим, и это было обеспечено к утру сегодняшнего дня (среды)», - сказал волостной старейшина Выру Кальмер Пуусепп. «Во-вторых, нужно как можно скорее реорганизовать там порядок движения».

Во вторник днем ​​две 14-летние девочки из восьмого класса получили травмы на парковке школы Кяэпа. Они как раз направлялись на школьный автобус, остановившийся на краю парковки, когда их задел выезжавший с парковки задним ходом BMW, в результате они оказались зажаты между автобусом и легковым автомобилем. Скорая помощь доставила в больницу обеих девочек, одна из которых получила более серьезные травмы.

Находившийся за рулем BMW Пауль Ильвес признал в беседе с Lõuna-Eesti Postimees на месте происшествия, что перепутал педали и случайно нажал на педаль газа, а не на тормоз.

«К счастью, учительница группы продленного дня, которая провожает детей в школьный автобус, сумела оттащить младших», - сказал директор основной школы Кяэпа Райт Лаатсит. «Были все же те, кто стал свидетелем аварии, но их не очень много. Сегодня (в среду - прим. ред) у нас на месте психолог, и день начался с психологической консультации как для учителей, так и для учеников. Конечно, это переживание».

По словам Лаатсита, после того, как сельская библиотека была перенесена в здание школы, движение рядом со школой стало более интенсивным. Спровоцировавший аварию Пауль также подтвердил, что только вернулся из библиотеки.

«Сейчас в школу приезжают посторонние люди, и парковка переполнена», - подтвердил директор школы. По словам Лаатсита, быстрое решение заключается в том, что с четверга только школьные работники могут оставлять машину на школьной парковке, а посетители библиотеки должны оставлять машины на сенокосе, используемом в качестве временной парковки.

По словам старейшины волости Кальмера Пуусепа, есть два способа сделать организацию дорожного движения более безопасной, но один из них ясен: «Хуже всего то, что детям приходится идти на автобус через парковку. Так быть не должно».

По словам Пуусепа, одно из возможных решений - школьный автобус мог бы забирать учеников с междугородней автобусной остановки, находящейся в нескольких сотнях метров. Однако, поскольку она расположена у шоссе Выру-Ряпина, где автомобили движутся со скоростью 70 км/ч, то, несмотря на ограничение скорости, по мнению старейшины волости, это, вероятно, не самое безопасное место. «Мы все помним и знаем, что, когда дети выходят из школы, они склонны толкаться, и этого не должно происходить возле дороги», - сказал он.

По словам Пуусепа, другой вариант - расширить возможности парковки у школы, построить для школьного автобуса отдельную площадку ожидания, к которой ведет пешеходная дорожка. «Также как рядом со средней школой Парксепа, где дорога детей в школу не проходит через парковку», - добавил он.