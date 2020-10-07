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На десятый день войны в Карабахе, во вторник, в Баку прилетел министр иностранных дел Турции - страны, которая решительно и открыто поддерживает Азербайджан в этой войне. Мевлют Чавушоглу снова отмел призывы к миру и заверил, что Турция - с Азербайджаном. В самом Карабахе стороны тем временем возобновили обстрелы городов и сел.

"Они призывают к прекращению огня. Хорошо, будет прекращение огня - и что дальше? Вы можете заставить Армению немедленно уйти с азербайджанских территорий? Нет. Мы слышим эти призывы уже 30 лет", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Баку.

Чавушоглу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и еще раз повторил на этих встречах то, что турецкое руководство говорит все время с начала боевых действий: Турция безоговорочно поддерживает Азербайджан и на поле боя, и на международной арене.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, тем временем, как сообщает его пресс-служба, посетил Нагорный Карабах.

В опубликованном видео без звука Пашинян что-то обсуждает в помещении с военными и президентом непризнанной НКР Араиком Арутюняном.

Карта боев и обстрелов в Карабахе и вокруг BBC

Вечером во вторник, после некоторого затишья, стороны сообщили о новых обстрелах городов и сел по обе линии фронта в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что обстрелу снова подверглась столица НКР, город Степанакерт.

Азербайджанская же пресса во вторник вечером сообщила об артиллерийских обстрелах армянами сел Агдамского района.

Согласно этим сообщениям, один человек - житель села Сафарли 66-летний Эйваз Рагимов - погиб, еще по меньшей мере два человека ранены.

Гянджа, 5 октября Reuters Армянские силы начиная с прошедших выходных стреляют в том числе по Гяндже - городу примерно в 30 км от линии фронта

В Азербайджане есть Агдамский район - та его часть, что осталась под контролем Баку, но самого некогда 30-тысячного города Агдам больше не существует: он был полностью уничтожен армянскими силами во время войны 1991-1994 гг., а руины его находятся на территории самопровозглашенной НКР.

Во вторник вечером министерство обороны НКР сообщило, что азербайджанская армия вновь начала "широкомасштабное наступление" на южном фланге, в Джебраильском районе на границе с Ираном.

Правда, армянские военные сообщают о новых "широкомасштабных наступлениях" противника и успешном отражении атак почти каждый день. Проверить, в какой степени эти заявления соответствуют действительности - как, конечно, и заявления другой стороны - не представляется возможным: независимых источников информации в местах боев нет.

Тем временем погода в ближайшие дни может поспособствовать обострению: после проливных дождей последних дней она начинает меняться.

Синоптики обещают, что в среду на южном участке фронта, в районе городов Физули и Джебраил, будет тепло и солнечно. Над территорией же самого Нагорного Карабаха дожди завтра постепенно прекратятся, а к четвергу разойдутся и тучи.

Проливные дожди и низкая облачность в горах могут влиять на действия боевой техники и на земле, и особенно в небе.

В поименный список погибших военных, который публикует армянская сторона, во вторник было добавлено 21 имя, и теперь в нем - 240 человек.

Азербайджан по-прежнему не обнародует свои боевые потери, а сообщает лишь о погибших мирных гражданах: их во вторник, по официальным данным, стало 28.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Азербайджана Ильхам Алиев Reuters Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) во вторник лично заверил президента Азербайджана Ильхама Алиева в полной и безоговорочной поддержке в карабахской войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сказал в интервью Би-би-си, что в вопросе о территоральной целостности Киев полностью поддерживает Азербайджан, а свое сотрудничество с Турцией, в том числе в производстве новейших ударных дронов, считает "глубоким стратегическим партнерством", важным и полезным для обеих стран.

"Как страна, которая сама имеет оккупированные в результате вооруженного конфликта территории, мы безусловно выступаем за территориальную целостность любого государства. Здесь неважно, это Армения, Азербайджан или кто-то другой [...] Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Карабахский конфликт - краткая справка

Столкновения между армянскими и азербайджанскими силами - эпизод в этническом конфликте, в центре которого стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха. В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами.

Движение местных армян за объединение с Арменией и попытка силового подавления его из Баку привели к конфликту и затем полномасштабной войне, в ходе которых произошли этнические чистки, погромы и военные преступления.

Война закончилась в 1994 году перемирием, принятом при посредничестве России и других членов Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой также являются Франция и США.

После перемирия территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов оказались под контролем армянских сил. На них была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР).

Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Продолжающиеся с 1994 года мирные переговоры не привели к каким-то результатам. Ближе всего к прорыву стороны были в 2001 году, когда в американском курортном городе Ки-Уэст президенты Азербайджана и Армении встретились для подписания мирного соглашения. Но в последний момент переговоры сорвались.

На линии соприкосновения часто происходят столкновения и снайперские дуэли, уносящие жизни военнослужащих и мирных жителей. В апреле 2016 года они привели к полномасштабной войне, которая унесла больше ста жизней.

Переговорный процесс между двумя странами активизировался в 2018 году, и в результате двух встреч премьер-министра Армении Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым произошла значительная разрядка конфликта.

Главы МИД двух стран даже заявили о необходимости подготовки населения к миру. Но за полтора года единственным шагом в этом направлении стал обмен делегациями журналистов - возобновление забытой практики.