Репс: правительство не может в нынешних условияях обещать повысить зарплату учителям

«В текущих обусловленных коронакризисом экономических условиях правительство приняло консенсусное решение о том, что приоритетом является обеспечение стабильности и текущего уровня финансирования во всех сферах и недопущение сокращений, - заявила BNS в среду министр образования и науки Майлис Репс. - К сожалению, это означает, что в нынешних неопределенных обстоятельствах нет возможности обещать повышения заработной платы».

Репс сказала также, что к 2021 году на заработную плату учителей общеобразовательных и профессиональных школ запланировано в общей сложности 388 млн евро, что, по словам министра, несмотря на сложные обстоятельства позволяет гарантировать более чем минимальную зарплату. «Выделенная сумма позволяет поддерживать расчетную среднюю зарплату на уровне 1540 евро и составляет 108 процентов от средней зарплаты по стране. За последние четыре года минимальная зарплата учителей увеличилась почти на 360 евро», - сказала Репс.

По словам Репс, государство и местные самоуправления также продолжатмотивировать повышение зарплаты воспитателей детских садов, чтобы гарантировать не менее 90 процентов заработной платы воспитателей детских садов и 100 процентов минимальной заработной платы учителей общеобразовательных школ.

«Продолжающийся рост заработной платы учителей был и останется приоритетным вопросом для Министерства образования и науки, поэтому по мере стабилизации ситуации мы продолжим искать новые возможности , - сказала Репс. - Стратегия госбюджета, конечно, не окончательная на четыре года - госбюджет и бюджетная стратегия пересматриваются дважды в год. Сейчас экономический прогноз непредсказуем, но весной, когда картина, надеюсь, прояснится, мы займемся вопросами роста зарплаты».

Лидер EHL Реэмо Вольтри объявил во вторник, что Союз работников образования Эстонии недоволен замораживанием зарплаты учителей, а решение правительства может привести к забастовке.

Вольтри отметил, что на переговорах по зарплатам учителей между правительством, Эстонским союзом городов и волостей и EHL выяснилось, что в 2021 году зарплату учителям не поднимут. «Ситуацию только ухудшает стратегия госбюджета на период 2021-2024, в которой крайне четко говорится, что в течение последующих четырех лет зарплата учителей не будет подниматься», - сказал он.

Если правительство отмечает, что рост зарплат учителей был одним из самых быстрых в процентном отношении по сравнению с другими странами ОЭСР, то Вольтри называет успех иллюзорнымпереговоры о заработной плате между правительством, Ассоциацией городов и муниципалитетов Эстонии и учителями EHL показали, что зарплаты учителей не будут повышены в 2021 году. «Ситуация усугубляется стратегией государственного бюджета на 2021-2024 годы, в которой очень четко сказано, что зарплаты учителей не будут увеличиваться в течение следующих четырех лет», - добавил он.

Хотя правительство отметило, что повышение заработной платы учителей было одним из самых быстрых в процентном отношении по сравнению со странами ОЭСР, по словам Вольтри, успех только очевиден.

«Наше стартовое положение по сравнению с заработной платой учителей в других странах было просто очень низким. Если мы добавим большое процентное увеличение к очень низкой заработной плате, это не означает, что получена хорошая или конкурентоспособная зарплата», - сказал глава профсоюза.

Согласно результатам исследования Education at a Glance 2020, государственные расходы Эстонии на образование выросли меньше, чем общие государственные расходы, отмечает EHL. Таким образом, доля расходов на образование в Эстонии в ВВП значительно ниже среднего показателя по Европе.

«В результате переговоров о заработной плате учитель эстонского языка получит в следующем году в среднем на десять процентов меньше заработной платы, чем другие работники с таким же образованием в Эстонии, а минимальная заработная плата на четверть ниже средней заработной платы работников с высшим образованием», - отметил Вольтри.