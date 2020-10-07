Помочился на жертву: политика подозревают в избиении и унижении человека

Адвокат потерпевшего Райво Бергсон в среду прямо перед завершением рабочего дня получил из прокуратуры сообщение, что постановление об опортунитете аннулировано.

В Пыхьяской прокуратуре инцидент был в производстве до конца сентября, пока помощник прокурора Пауль Пикма не решил завершить дело опортунитетом. Но это вызвало недовольство потерпевшего, по мнению которого, дело должно попасть в суд.

Избиение на Балтийском вокзале

Если неделю назад издание Sakala писало, что входящий в Вильяндиское горсобрание Вальтер Ваха является подозреваемым по делу об избиении, по имеющимся у адвоката материалам расследования, имеет место и унижение жертвы. Так, по показаниям одного свидетеля, он видел, что Ваха после шести утра 9 февраля вблизи Балтийского вокзала напал на другого мужчину, избивал его, пока тот не остался лежать на улице, и перед тем как уйти, помочился на него.

По материалам защиты, причиной нападения стал якобы любовный треугольник между Вахой, жертвой и одной девушкой. В истории замешаны и наркотики. Нападавший подозревал, что потерпевший дал его девушке наркотические вещества. Это подозрение в ходе расследования не нашло подтверждения.

Ваха в ходе производства утверждал, что он не помнит, чтобы он мочился на жертву. Ваха ответил Sakala вчера, что сможет предоставить свой комментарий в среду поздно вечером.

По словам Райво Бергсона, прокуратура не говорила о том, что длившееся семь месяцев досудебное расследование может завершится опортунитетом. За десять дней до заключения соглашения с Ваха, как утверждает Бергсон, прокурор прислал ему письмо, в котором сообщал, что для завершения досудебного расследования больше нет препятствий и он готовит материалы для передачи в суд. Уточнялось также, возможно ли соглашение между сторонами.

На это Бергсон ответил, что потерпевший не хочет заключать соглашения.