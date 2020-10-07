Eesti Kontsert: отменен ряд концертов, билеты выкупаются обратно

В связи с решением ряда зарубежных исполнителей отказаться от поездок нынешней осенью, Eesti Kontsert вынужден отменить концерты Симфонического оркестра Финского радио, оркестра Tapiola Sinfonietta, чикагского перкуссионного ансамбля Third Coast Percussion, а также премьеру электронной оперы Андрея Тарковского «Тарковский. 8-й фильм». Выступление переносится на следующий год.
Отменяются следующие концерты:
7 ноября. Концерт Симфонического оркестра Финского радио (дирижер Станислав Кочановский, скрипка Никита Борисоглебский) в концертном зале «Эстония». ·
19-20 ноября. Электронная опера «Тарковский. 8-й фильм», таллиннская сцена Vaba Lava. Премьера переносятся на ноябрь 2021 года. ·
27 ноября, 1 декабря. Аудиовизуальный спектакль "Billion Escapes" Nordic Pulse Ensemble (дирижер Кристьян Ярви) в концертном зале «Ванемуйне» в Таллинне и на сцене Vaba Lava в Таллинне.
29 ноября. Концерт оркестра Tapiola Sinfoniettа (дирижер Ристо Йоост, виолончель Джонатан Роузман) в концертном зале «Эстония» ·
5 декабря. Концерт американского перкуссионного ансамбля Third Coast Percussion в концертном зале «Эстония».
Билеты выкупаются обратно по запросу. Для получения возврата отправьте электронный билет или копию/ фотографию билета на бумажном носителе по электронной почте: tagasiost@concert.ee. Укажите данные получателя возврата: имя и фамилию, номер расчетного счета.
Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства и надеется на понимание публики.