Торопитесь! ⟩ В волости Ляэне-Нигула сверхдешево продается жилая рига

В жилой риге, построенной в 1925 году, две комнаты, кухня, кладовая, молотильня и сенной сарай. В доме сохранилась оригинальная печь! Приятно забраться туда и поспать после трудового дня. Площадь риги составляет 155,3 квадратных метра, а площадь земельного участка - 34 000 квадратных метров.

Жилая рига. ФОТО: KV.EE

Об электричестве и питьевой воде можно не беспокоиться - они уже проведены в дом. На территории также находятся развалины построенного в 1914 году амбара. Покупка этой недвижимости создает прекрасную возможность создать эффектное жилье в старинном деревенском стиле.

Жилая рига. ФОТО: KV.EE

Дороги, ведущие к участку, находятся в отличном состоянии, а знаменитая река Касари находится всего в 1,2 км от участка. Новый владелец должен заплатить за покупку 35 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.