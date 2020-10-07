Кийк порекомендовал для повседневного использования многоразовые маски

"Если человек начинает пользоваться маской каждый день, посещая места скопления людей, пользуясь общественным транспортом, то ему как с точки зрения экономии, так и окружающей среды [удобнее] пойти по пути многоразовых масок. Это предполагает, что человек покупает две-три таких маски, которыми он сможет пользоваться попеременно, стирая использованную маску. Это более разумный вариант, чем использование одноразовых [масок]. Если же человек пользуется маской редко, например, при посещении врача или в отдельных случаях, то, разумеется, проще пользоваться одноразовой маской", - передает слова Кийка портал rus.err.ee.