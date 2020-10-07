Кийк порекомендовал для повседневного использования многоразовые маски

В учреждениях здравоохранения важно пользоваться одноразовыми медицинскими масками, но для повседневного использования здоровым человеком скорее можно порекомендовать многоразовые маски, считает министр социальных дел Танел Кийк.
"Если человек начинает пользоваться маской каждый день, посещая места скопления людей, пользуясь общественным транспортом, то ему как с точки зрения экономии, так и окружающей среды [удобнее] пойти по пути многоразовых масок. Это предполагает, что человек покупает две-три таких маски, которыми он сможет пользоваться попеременно, стирая использованную маску. Это более разумный вариант, чем использование одноразовых [масок]. Если же человек пользуется маской редко, например, при посещении врача или в отдельных случаях, то, разумеется, проще пользоваться одноразовой маской", - передает слова Кийка портал rus.err.ee.