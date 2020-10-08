Чт, 8.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Нашедшая подходящий дом для покупки многодетная мать попала впросак

Ошибочка вышла! ⟩ Нашедшая подходящий дом для покупки многодетная мать попала впросак

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Покупательница с плохим зрением теперь всегда будет изучать объявления о продаже недвижимости в очках, уверен Kodustiil.

Многодетная англичанка 33-х лет Дженни Томпкинс просматривала объявления о продаже недвижимости и увидела то, что давно искала. Она обрадовалась, что идеальный дом для нее и ее семьи найден, пишет dailymail.co.uk.

Мать большого семейства решила, что ждать не стоит ни секунды и написала продавцу. В ее воображении покупка уже была совершена, и Дженни начала виртуальную перепланировку жилища. Чтобы уточнить некоторые подробности, она поинтересовалась у продавца, можно ли перестроить гараж в еще одну спальню. 

Когда на следующее утро продавец ответил на сообщение Дженни, она чуть не потеряла сознание. Оказалось, что Дженни плохо разглядела изображенный на фотографиях и так понравившийся ей дом, а он оказался игрушечным.

Дженни винит в произошедшем только себя. «Я обычно ношу очки. В тот вечер я уже лежала в постели, просматривала объявления и даже не представляла, что история с покупкой дома закончится так плачевно», - сказала он.

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