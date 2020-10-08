Ошибочка вышла! ⟩ Нашедшая подходящий дом для покупки многодетная мать попала впросак

Многодетная англичанка 33-х лет Дженни Томпкинс просматривала объявления о продаже недвижимости и увидела то, что давно искала. Она обрадовалась, что идеальный дом для нее и ее семьи найден, пишет dailymail.co.uk.

Мать большого семейства решила, что ждать не стоит ни секунды и написала продавцу. В ее воображении покупка уже была совершена, и Дженни начала виртуальную перепланировку жилища. Чтобы уточнить некоторые подробности, она поинтересовалась у продавца, можно ли перестроить гараж в еще одну спальню.

Sleepy househunter tries to arrange viewing for a DOLLS' HOUSE https://t.co/KWTvOldAUL — Kennedy News and Media (@Kennedy__News) October 6, 2020

Когда на следующее утро продавец ответил на сообщение Дженни, она чуть не потеряла сознание. Оказалось, что Дженни плохо разглядела изображенный на фотографиях и так понравившийся ей дом, а он оказался игрушечным.

Дженни винит в произошедшем только себя. «Я обычно ношу очки. В тот вечер я уже лежала в постели, просматривала объявления и даже не представляла, что история с покупкой дома закончится так плачевно», - сказала он.