Ратас призвал жителей Эстонии не покидать страну

Премьер-министр Юри Ратас не считает необходимым снова вводить коронавирусные ограничения, пока люди продолжают соблюдать рекомендации, но посоветовал избегать заграничных поездок во время приближающихся школьных каникул, передает rus.err.ee.
"Зарубежные поездки следует перенести на будущее и помочь эстонской экономике - гостиницам, ресторанам, спа, туристическим фермам в сельской местности. Это момент, в который мы должны поддержать эстонскую экономику. Это касается и предприятий общественного питания в Старом городе Таллинна", - сказал Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.
По словам премьер-министра, он поддерживает ношение защитных масок в общественном транспорте и помещениях с большим количеством людей, в которых невозможно сохранять двухметровую дистанцию, но ситуация пока не заставляет думать о карантинных мерах и ужесточении ограничений.