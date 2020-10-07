Ратас призвал жителей Эстонии не покидать страну

"Зарубежные поездки следует перенести на будущее и помочь эстонской экономике - гостиницам, ресторанам, спа, туристическим фермам в сельской местности. Это момент, в который мы должны поддержать эстонскую экономику. Это касается и предприятий общественного питания в Старом городе Таллинна", - сказал Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.