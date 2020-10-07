Видео ⟩ В Таллинне на прилавке с выпечкой заметили мышь

Руководитель по охране здоровья, окружающей среды и безопасности Circle K Вайке Адамсон заверила, что на всех их заправочных станциях регулярно проводятся мероприятия по уничтожению вредителей, а также очищаются и дезинфицируются все поверхности.

«На запечатленной в видео заправочной Таамсааре профилактические мероприятия по борьбе с вредителями проводились две недели назад и в последний раз дополнительные меры принимались на прошлой неделе в пятницу, - сообщила она Rus.Postimees. - Средства для уничтожения насекомых и грызунов на заправочных станциях используются круглогодично, но по необходимости нужные меры по борьбе принимаются и в случае вызова. На сегодняшний день наш партнер вновь был вызван на данную заправочную станцию».

По словам Адамсон, поскольку маленькие мыши с осени ищут убежище и пропитание в жилых домах и других здания, к сожалению, забредают они также в магазины и на заправки. «Очень жаль, что методы по борьбе с вредителями не сработали на данной заправке и клиент столкнулся с такой неприятной ситуацией», - отметила она.

Представительница Circle K также заверила, что сразу после получения информации о произошедшем, они дополнительно продезинфицировали шкафы для хранения выпечки на всех заправочных станциях, а для того, чтобы повысить чувство безопасности клиентов, они предварительно упаковали всю выпечку в бумажные пакеты. Она добавила, что расфасовка в настоящее время также уместна в контексте растущего распространения вируса Covid-19.