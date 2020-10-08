Политолог: у Эрдогана и Путина поехала крыша на идее восстановить империю

Ситуацию прокомментировал в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм.

Выдержки из беседы:

– Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Кто с кем должен договариваться? Может ли кто-то остановить эту войну?

– Это как в анекдоте, где спрашивают, кого поддерживает Россия в этом конфликте, и отвечают: Россия поддерживает конфликт.

Там воюют армии Армении и Азербайджана, но на самом деле – это российско-турецкий конфликт. Его могли бы моментально закончить только эти две страны. 36

Здесь сталкиваются геополитические и военные интересы двух держав. Именно в их руках решение этой проблемы.

Россия до сих не обозначила, на чьей она стороне, только по одной причине. Премьер Армении Пашинян – это проблема для Путина. В отличие от Азербайджана, России и Турции в Армении сейчас еще есть демократия. Если Армения потерпит поражение в военном конфликте, Пашиняна больше не переизберут. Поэтому России сейчас выгодно переждать. Для Кремля важно, чтобы Пашиняна в ближайшем будущем у руководства больше не было.

Россия обеспокоена тем, что поставки газа в Турцию сократились, снизились и транзитные потоки. Это произошло за счет Азербайджана, который заменил в этих поставках Россию. Имею в виду Южно-Кавказский газопровод, который проходит через Азербайджан.

Армяне почему-то бомбят именно этот регион в то время, когда азербайджанцы бомбят Карабах. России выгодно, чтобы на этом газопроводе что-то случилось.

Озвучу мнение, с которым многие захотят поспорить.

В последние 10 лет часть российской элиты и власть грезят воспоминаниями о Российской империи. К сожалению, у турецкого лидера тоже сейчас крыша поехала. Он грезит идеей восстановления Османской империи. 36

Эрдоган даже озвучил, что важным шагом в сотрудничестве с Азербайджаном будет возвращение Армении и начало восстановления Османской империи. Два диктатора сошлись в настроениях. Армения и Азербайджан – жертвы этого противостояния.

– В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться? Или уже ни во что?

– Ближайшие две-три недели покажут. Полагаю, что белорусские протесты сдулись. 36

– Лукашенко перехватил инициативу?

– Лукашенко одержал победу. Он брал пример со своего старшего российского брата. Репрессивные органы Лукашенко – очень натренированы, хорошо оплачены и подготовлены к таким событиям.

Да, и протесты-то были с женским лицом. Это даже не революция. На что можно надеяться, если девушки дарят силовикам цветочки? Шарики, цветы и кричалки ни к чему не приведут.

Если белорусы хотят добиться изменений, им нужно действовать более радикально. В Киргизии агрессивный протест сработал. 36

– Какова вероятность того, что в других странах среднеазиатского пояса тоже начнутся перемены?

– Киргизия – исключение из правил. Деспотия власти в других среднеазиатских странах намного больше. Поэтому нет смысла даже говорить о Туркмении, которая соревнуется в деспотии власти с Северной Кореей.

Туркменский режим забетонировал любое протестное движение надолго. В других странах – тоже непростая ситуация. 36

Ошибка властей Киргизии в том, что там не было создано аналога Росгвардии – силовых структур, способных подавлять народные восстания.

– Когда и чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?

– Нужно исходить из концепции борьбы двух технологий: удержания власти путем фальсификаций и обусловленного этим народного недовольства, которое часто называют «цветными революциями».

Я не согласен с тем, что цветные революции подпитываются из-за границы. Взять хотя бы Киргизию.

Не думаю, что госдеповские деньги прибыли в ту же ночь в Бишкек и тут же достались тем, кто пошел швырять камни в Белый дом. 36

Эти люди не были подпитаны госдеповскими печеньками.

И пока будут применяться технологии фальсификации выборов и узурпации власти, будут возникать и цветные революции. На постсоветском пространстве возникнет еще немало шума и неприятностей. 36

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja и Luisa Spagnoli. ФОТО: Remo Tõnismäe/

Что явилось катализатором протестов в Киргизии, где произошла третья революция за последние 15 лет?

Велика ли вероятность того, что там что-то поменяется?

Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Может ли кто-то остановить войну?

В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться в конечном итоге?