Чт, 8.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Политолог: у Эрдогана и Путина поехала крыша на идее восстановить империю
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Политолог: у Эрдогана и Путина поехала крыша на идее восстановить империю
На постсоветском пространстве возникнет еще немало неприятностей

  • Карабах – это российско-турецкий конфликт
  • Белорусские протесты сдулись, Лукашенко победил
  • Протестовать следует более радикальными способами
  • Госдеповские деньги не успели бы в ту же ночь в Бишкек

Неожиданная революция в Бишкеке и бурные процессы на постсоветском пространстве – в Белоруссии и Нагорном Карабахе – не сходят с первых полос мировых СМИ. К чему приведут эти процессы?

Ситуацию прокомментировал в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм.

Выдержки из беседы:

– Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Кто с кем должен договариваться? Может ли кто-то остановить эту войну?

– Это как в анекдоте, где спрашивают, кого поддерживает Россия в этом конфликте, и отвечают: Россия поддерживает конфликт.

Там воюют армии Армении и Азербайджана, но на самом деле – это российско-турецкий конфликт. Его могли бы моментально закончить только эти две страны. 

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Здесь сталкиваются геополитические и военные интересы двух держав. Именно в их руках решение этой проблемы.   

Россия до сих не обозначила, на чьей она стороне, только по одной причине. Премьер Армении Пашинян – это проблема для Путина. В отличие от Азербайджана, России и Турции в Армении сейчас еще есть демократия. Если Армения потерпит поражение в военном конфликте, Пашиняна больше не переизберут. Поэтому России сейчас выгодно переждать. Для Кремля важно, чтобы Пашиняна в ближайшем будущем у руководства больше не было.

Россия обеспокоена тем, что поставки газа в Турцию сократились, снизились и транзитные потоки. Это произошло за счет Азербайджана, который заменил в этих поставках Россию. Имею в виду Южно-Кавказский газопровод, который проходит через Азербайджан.

Армяне почему-то бомбят именно этот регион в то время, когда азербайджанцы бомбят Карабах. России выгодно, чтобы на этом газопроводе что-то случилось.

Озвучу мнение, с которым многие захотят поспорить.

В последние 10 лет часть российской элиты и власть грезят воспоминаниями о Российской империи. К сожалению, у турецкого лидера тоже сейчас крыша поехала. Он грезит идеей восстановления Османской империи.

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Эрдоган даже озвучил, что важным шагом в сотрудничестве с Азербайджаном будет возвращение Армении и начало восстановления Османской империи. Два диктатора сошлись в настроениях. Армения и Азербайджан – жертвы этого противостояния.

– В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться? Или уже ни во что?

– Ближайшие две-три недели покажут. Полагаю, что белорусские протесты сдулись.

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– Лукашенко перехватил инициативу?

– Лукашенко одержал победу. Он брал пример со своего старшего российского брата. Репрессивные органы Лукашенко – очень натренированы, хорошо оплачены и подготовлены к таким событиям.

Да, и протесты-то были с женским лицом. Это даже не революция. На что можно надеяться, если девушки дарят силовикам цветочки? Шарики, цветы и кричалки ни к чему не приведут.

Если белорусы хотят добиться изменений, им нужно действовать более радикально. В Киргизии агрессивный протест сработал.

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– Какова вероятность того, что в других странах среднеазиатского пояса тоже начнутся перемены?

– Киргизия – исключение из правил. Деспотия власти в других среднеазиатских странах намного больше. Поэтому нет смысла даже говорить о Туркмении, которая соревнуется в деспотии власти с Северной Кореей.

Туркменский режим забетонировал любое протестное движение надолго. В других странах – тоже непростая ситуация.

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Ошибка властей Киргизии в том, что там не было создано аналога Росгвардии – силовых структур, способных подавлять народные восстания.

– Когда и чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?

– Нужно исходить из концепции борьбы двух технологий: удержания власти путем фальсификаций и обусловленного этим народного недовольства, которое часто называют «цветными революциями».

Я не согласен с тем, что цветные революции подпитываются из-за границы. Взять хотя бы Киргизию.

Не думаю, что госдеповские деньги прибыли в ту же ночь в Бишкек и тут же достались тем, кто пошел швырять камни в Белый дом.

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Эти люди не были подпитаны госдеповскими печеньками.

И пока будут применяться технологии фальсификации выборов и узурпации власти, будут возникать и цветные революции. На постсоветском пространстве возникнет еще немало шума и неприятностей.   

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja и Luisa Spagnoli.

ФОТО: Remo Tõnismäe/

  • Что явилось катализатором протестов в Киргизии, где произошла третья революция за последние 15 лет?  
  • Велика ли вероятность того, что там что-то поменяется?
  • Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Может ли кто-то остановить войну?
  • В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться в конечном итоге?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja и Luisa Spagnoli

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