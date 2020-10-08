Политолог: у Эрдогана и Путина поехала крыша на идее восстановить империю
- Карабах – это российско-турецкий конфликт
- Белорусские протесты сдулись, Лукашенко победил
- Протестовать следует более радикальными способами
- Госдеповские деньги не успели бы в ту же ночь в Бишкек
Неожиданная революция в Бишкеке и бурные процессы на постсоветском пространстве – в Белоруссии и Нагорном Карабахе – не сходят с первых полос мировых СМИ. К чему приведут эти процессы?
Ситуацию прокомментировал в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм.
Выдержки из беседы:
– Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Кто с кем должен договариваться? Может ли кто-то остановить эту войну?
– Это как в анекдоте, где спрашивают, кого поддерживает Россия в этом конфликте, и отвечают: Россия поддерживает конфликт.
Здесь сталкиваются геополитические и военные интересы двух держав. Именно в их руках решение этой проблемы.
Россия до сих не обозначила, на чьей она стороне, только по одной причине. Премьер Армении Пашинян – это проблема для Путина. В отличие от Азербайджана, России и Турции в Армении сейчас еще есть демократия. Если Армения потерпит поражение в военном конфликте, Пашиняна больше не переизберут. Поэтому России сейчас выгодно переждать. Для Кремля важно, чтобы Пашиняна в ближайшем будущем у руководства больше не было.
Россия обеспокоена тем, что поставки газа в Турцию сократились, снизились и транзитные потоки. Это произошло за счет Азербайджана, который заменил в этих поставках Россию. Имею в виду Южно-Кавказский газопровод, который проходит через Азербайджан.
Армяне почему-то бомбят именно этот регион в то время, когда азербайджанцы бомбят Карабах. России выгодно, чтобы на этом газопроводе что-то случилось.
Озвучу мнение, с которым многие захотят поспорить.
Эрдоган даже озвучил, что важным шагом в сотрудничестве с Азербайджаном будет возвращение Армении и начало восстановления Османской империи. Два диктатора сошлись в настроениях. Армения и Азербайджан – жертвы этого противостояния.
– В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться? Или уже ни во что?
– Лукашенко перехватил инициативу?
– Лукашенко одержал победу. Он брал пример со своего старшего российского брата. Репрессивные органы Лукашенко – очень натренированы, хорошо оплачены и подготовлены к таким событиям.
Да, и протесты-то были с женским лицом. Это даже не революция. На что можно надеяться, если девушки дарят силовикам цветочки? Шарики, цветы и кричалки ни к чему не приведут.
– Какова вероятность того, что в других странах среднеазиатского пояса тоже начнутся перемены?
– Киргизия – исключение из правил. Деспотия власти в других среднеазиатских странах намного больше. Поэтому нет смысла даже говорить о Туркмении, которая соревнуется в деспотии власти с Северной Кореей.
Ошибка властей Киргизии в том, что там не было создано аналога Росгвардии – силовых структур, способных подавлять народные восстания.
– Когда и чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?
– Нужно исходить из концепции борьбы двух технологий: удержания власти путем фальсификаций и обусловленного этим народного недовольства, которое часто называют «цветными революциями».
Я не согласен с тем, что цветные революции подпитываются из-за границы. Взять хотя бы Киргизию.
Эти люди не были подпитаны госдеповскими печеньками.
Подробнее в повторе!
- Что явилось катализатором протестов в Киргизии, где произошла третья революция за последние 15 лет?
- Велика ли вероятность того, что там что-то поменяется?
- Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Может ли кто-то остановить войну?
- В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться в конечном итоге?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja и Luisa Spagnoli.