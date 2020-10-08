Чт, 8.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Студия Postimees: чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?
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Студия Postimees: чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?
13:30

Политолог Пеэтер Тайм.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Неожиданная революция в Бишкеке и бурные процессы на постсоветском пространстве – в Белоруссии и Нагорном Карабахе – не сходят с первых полос мировых СМИ. К чему приведут эти процессы?

Оценку ситуации даст в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в прямом эфире в 13.30!

  • Что явилось катализатором протестов в Киргизии, где произошла третья революция за последние 15 лет?  
  • Велика ли вероятность того, что там что-то поменяется?
  • Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Может ли кто-то остановить войну?
  • В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться в конечном итоге?

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