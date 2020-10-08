Студия Postimees: чем завершится сезон революций на постсоветском пространстве?
Неожиданная революция в Бишкеке и бурные процессы на постсоветском пространстве – в Белоруссии и Нагорном Карабахе – не сходят с первых полос мировых СМИ. К чему приведут эти процессы?
Оценку ситуации даст в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в прямом эфире в 13.30!
- Что явилось катализатором протестов в Киргизии, где произошла третья революция за последние 15 лет?
- Велика ли вероятность того, что там что-то поменяется?
- Чем объяснить небывалое обострение конфликта в Нагорном Карабахе? Может ли кто-то остановить войну?
- В Белоруссии продолжается протестное движение. Во что это может вылиться в конечном итоге?