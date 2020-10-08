Трамп хочет полностью вывести войска США из Афганистана к Рождеству

"Мы должны вернуть домой к Рождеству тех немногих из наших храбрых мужчин и женщин, кто еще остается служить в Афганистане! " - написал Трамп в своем Твиттере.

Ранее в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что численность американского воинского контингента в Афганистане к началу следующего года сократится до 2,5 тыс. человек.

В конце сентября исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви выступил с заявлением, что Пентагон нацелен на полный вывод войск США из Афганистана к маю 2021 года.