В Италии ввели обязательное использование масок вне помещений

Правительство также продлило чрезвычайное положение до 31 января, сообщил официальный представитель правительства.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, недавние решения правительства показывают, что ситуация серьезная.

Его заместитель Сандра Дзампа сказала, что маски необходимо носить постоянно, за исключением определенных ситуаций, например, в одиночестве в парке.

Власти Италии активизировали меры по снижению риска распространения Covid-19 в ответ на рост числа новых случаев заболевания, который достиг самого высокого уровня за день с апреля.

В среду количество новых случаев заражения Covid-19 в день достигло 3 678, что примерно на 1000 больше, чем в предыдущий день.