Заболеваемость коронавирусом в Латвии стремительно растет

Сейчас очаги образуются по месту жительства людей или в трудовых коллективах, подчеркнул специалист.

В Латвии рост заболеваемости Covid-19 по-прежнему является самым стремительным среди стран Европейского союза, однако сам уровень заболеваемости все еще остается одним из самых низких.

В Латвии, где в течение долгого времени был самый низкий уровень инфицирования в Европе, за последние две недели он вырос в восемь раз, на этой неделе опередив Финляндию, Норвегию и Кипр.

По словам эпидемиолога, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 175%, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет 24%. В Литве прирост заболеваемости за неделю составил 9%, в Эстонии - 2%.

Однако в настоящее время совокупный показатель 14-дневной заболеваемости Covid-19 в Латвии составляет 33 случая на 100 тысяч жителей. Как в других странах Балтии, так и в остальных странах Северной Европы этот показатель выше.

С понедельника по среду в Латвии было зарегистрировано 175 случаев Covid-19, в то время как на прошлой неделе за соответствующий период - 148 новых случаев. За последние три дня было проведено 9992 теста на наличие нового коронавируса, 1,8% из которых дали положительный результат. Неделю назад положительный результат показали 1,6% взятых анализов.

Если сравнить начало этой недели с началом прошлой недели по количеству выявленных случаев заболевания, то рост составляет 20%, а число проведенных тестов выросло на 10%.

Перевощиков также сообщил, что на сегодняшний день Covid-19 затронул 47 учебных заведений.