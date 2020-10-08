Хярма: пока в Эстонии можно говорить об очагах, всё очень даже хорошо

Недавно завершившийся этап мониторингового исследования Тартуского университета показывает, что вирус распространяется и вне очагов, и в основном скрытно, то есть без заметных признаков болезни. В исследовании приняли участие 2532 человека, пятеро из которых не имели признаков болезни и не были в курсе, сталкивались ли они с вирусоносителем. Таким образом, можно предположить, что в Эстонии инфицировано от 800 до 5 200 взрослых.

По словам Хярма, Департамент здоровья считает риск скрытого распространения коронавируса низким, поскольку процент положительных результатов тестов на коронавирус все еще очень низок: 97 процентов протестированных не инфицированы.

«Однако риск скрытого распространения высок в районах с более высокой заболеваемостью и там больше людей с неизвестным источником инфекции - в Таллинне и Ида-Вирумаа», - добавила Хярма.

Горячие точки - Харьюмаа и Ида-Вирумаа

По словам Хярма, основные очаги Харьюмаа и Ида-Вирумаа начались со случаев, завезенных из-за границы. В Харьюмаа - 357 активных случаев, самые тяжелые - в Ласнамяэ и Маарду. В Ида-Вирумаа - 178 активных случаев заболевания, чаще заболевание встречается в Силламяэ и Кохтла-Ярве.

Почему в Ида-Вирумаа порог заражения третий месяц остается высоким, а в Харьюмаа - второй? По словам Хярма, нужно смотреть на другой показатель, а именно на появление и исчезновение очагов. «Пока мы можем говорить о очагах, все на самом деле очень хорошо», - сказала Хярма. - Обычно сначала в очаге добавляется зараженных, а затем очаг становится неактивным».

В случае вспышек инфивированные были картографированы, они остаются дома, и новые заражения не является неожиданностью для эпидемиологов.

Особенность Ида-Вирумаа в том, что люди очень социализированы. «В Ида-Вирумаа идет оживленная общественная жизнь, и цепочки заражения очень четко видны», - сказал Хярма. А именно, люди могут посетить несколько мест и пообщаться с большим количеством людей, прежде чем им поставят диагноз.

Второй вопрос заключается в информировании людей. По словам Хярма, уже прилагаются усилия для более нацеленного оповещения. «В Ида-Вирумаа болезнь перемещается из одного региона в другой. Сейчас главный пункт - Силламяэ», - сказала Хярма.

Учителя ходят на работу больными

Насколько известно Департаменту здоровья, в настоящее время в Эстонии зарегистрировано пять вспышек в школах с 70 инфицированными людьми. «В случае школьных очагов важным фактором являются учителя с симптомами болезни, которые идут на работу и заражают детей», - сказала Хярма. Обычно учителя заражают других учителей, инфекция не передается так легко от ребенка к ребенку. Поэтому школам важно продумать, нужны ли в настоящее время учительская и другие комнаты для встреч.

Несмотря на то, что очаги на рабочих местах понемногу возникают и за пределами школ, на сегодня больше всего беспокоит ситуация с учителями. И хотя оправдания учителей, приходящих на работу с симптомами, по-человечески понятны, Хярма призывает их: «Пожалуйста, не ходите в школу с симптомами».

Осенью симптомы болезни можно не заметить, потому что наступает пора простуд, но Хярма просит уделять больше внимания даже небольшому заболеванию. «Работа даже при небольшом заболевании может иметь очень серьезные последствия», - предупредила она.

В людных местах рекомендуется носить маску

Департамент здоровья рекомендует в общественном транспорте носить маску. Департамент не устанавливает строгих требований к маске или ее ношению, но важно проявлять разумность. Если человек едет в автобусе один, маска на лице не обязательна.

«Идея заключается в том, что если вы не можете избежать близкого контакта, то надеваете маску», - объяснила Хярма.