Чт, 8.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • В четверг из-за дорожного ремонта во многих местах будут действовать ограничения скорости

В четверг из-за дорожного ремонта во многих местах будут действовать ограничения скорости

Kose-Ardu teetööd

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

В четверг скорость движения транспорта во многих местах будет ограничена из-за дорожных работ и спортивных соревнований, пишет Postimees.

В Пярнуском уезде, на шоссе Таллинн - Пярну - Икла, в районе Сауга скорость ограничена из-за аварийного ремонта дорожных датчиков, сообщил Департамент шоссейных дорог. Работа ведется вне часов пик поочередно в обоих направлениях. Движением в зоне работ управляют регулировщики.

В связи со строительством острова безопасности в Выйсте скорость ограничена до пятницы.

В Йыгеваском уезде скорость на шоссе Тарту - Йыгева - Аравете в Йыгева ограничена из-за геологических исследований

В Тартумаа закрыто одно направление на шоссе Йыхви - Тарту - Валга в Тарту на мосту Выйду из-за ремонта. Ремонтные работы будут проводиться по полосам, и для проезда транспорта будут созданы полосы 1 + 1. Работы на мосту продлятся до 13 октября.

На трассе Кяревере - Кяркна пройдет чемпионат города Тарту по велоспорту. Во время мероприятия скорость на государственной дороге ограничена, а движение регулируется регулирующими органами. Для обеспечения безопасности участников движения могут быть кратковременные перебои в движении.

На шоссе Кяревере - Кяркна пройдет чемпионат  Тарту по велоспорту. Во время мероприятия скорость на государственной дороге будет ограничена, а движение организуют регулировщики. Для обеспечения безопасности участников движения могут возникать кратковременные перебои в движении.

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