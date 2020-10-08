В четверг из-за дорожного ремонта во многих местах будут действовать ограничения скорости

В Пярнуском уезде, на шоссе Таллинн - Пярну - Икла, в районе Сауга скорость ограничена из-за аварийного ремонта дорожных датчиков, сообщил Департамент шоссейных дорог. Работа ведется вне часов пик поочередно в обоих направлениях. Движением в зоне работ управляют регулировщики.

В связи со строительством острова безопасности в Выйсте скорость ограничена до пятницы.

В Йыгеваском уезде скорость на шоссе Тарту - Йыгева - Аравете в Йыгева ограничена из-за геологических исследований

В Тартумаа закрыто одно направление на шоссе Йыхви - Тарту - Валга в Тарту на мосту Выйду из-за ремонта. Ремонтные работы будут проводиться по полосам, и для проезда транспорта будут созданы полосы 1 + 1. Работы на мосту продлятся до 13 октября.

На трассе Кяревере - Кяркна пройдет чемпионат города Тарту по велоспорту. Во время мероприятия скорость на государственной дороге ограничена, а движение регулируется регулирующими органами. Для обеспечения безопасности участников движения могут быть кратковременные перебои в движении.