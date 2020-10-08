Сеть KFC на волне успеха скоро откроет в Таллинне еще один ресторан

Новый ресторан быстро набравшей популярность в Эстонии сети быстрого питания можно будет посетить в торговом центре весной 2021 года.

Центр Rocca al Mare расположен в одной из самых густонаселенных зон Таллинна, через которую ежедневно проходят десятки тысяч человек.

По словам председателя правления и исполнительного директора Apollo Group Маури Дорбека, KFC уже приобрела известность в Эстонии. Дорбек считает, что успех уже существующих ресторанов KFC показывает, что эстонцы ценят качественный фастфуд и готовы пробовать новые вкусы.

«Хотя мы ожидали большого интереса к ресторанам KFC в Эстонии, спрос определенно превзошел наши ожидания. Мы рады, что можем сделать наши рестораны еще более доступными для жителей столицы и ее окрестностей», - сказал Дорбек.