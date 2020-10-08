В Тарту мужчина пришел в полицейский участок со снарядом времен Второй мировой войны

При этом важно понимать, что даже очень старые снаряды чрезвычайно опасны и могут взорваться в любой момент. Сотрудник справочного бюро проинформировал о неожиданном презенте начальника службы профилактики и ведения производства Тартуского полицейского участка Юллара Сымера, а тот вызвал группу саперов, которая благополучно вывезла снаряд из отделения и уничтожила его.

Мужчина, который принес снаряд, наказан не будет. «Да, в настоящее время мы проводим кампанию. Мы призываем людей отказаться от оружия и взрывчатых веществ, не опасаясь наказания, но это ни в коем случае не означает, что можно приносить взрывные устройства в отделение полиции», - сказал Сымера, по словам которого гражданин, желающий сдать полиции оружие или взрывчатое вещество, должен сначала позвонить по номеру 112 и дождаться, пока опасные предметы заберут эксперты.