Хитрые всегда найдут способ: JOKK-схемы помогают обойти ограничение на торговлю алкоголем

По ее словам, запрет может стать и причиной еще большего употребления, чем в обычное время: «Человек идет в бар и думает, что выпьет сегодня три пива. С приближением полуночи он снова думает: может выпить еще, и собирает запас». Она согласна с утверждением, что введенное правительством ограничение не исполняет своих целей: «Это трудно контролировать, а ограничение какое-то половинчатое. Если так надеялись снизить заражение и сборища, то с нашей точки зрения это своей цели не выполнило».

Угроза еще более жестких ограничений

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), сейчас правительство еще не планирует введение более жестких ограничений: «Прежде всего, это стыдно, что граждане и предприятия не чувствуют своей ответственности в нынешней сложной обстановке. Использование таких схем усугубляет потребность, риски и возможность введения более жестких ограничений».

Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что можно было предположить, что ограничения будет сопровождаться проявлениями, как их обойти: «Общая мотивация все же заключается в том, что никто не хочет отказываться ни от клиентов, ни от дохода, и в этом плане ответ прост. С другой стороны, ситуация тоже не является черно-белой, то есть у другой стороны имеется спрос и как-то они там договариваются. При введении таких ограничений меняется поведение, что легко прогнозируемо. Обычно тем, кто вводит ограничения, это нужно это учитывать и попытаться оценить, как человек начнет поступать и как изменится ситуация».

Кийк сказал, что если беседы и привлечение внимания мухлевщиков не помогут, правительству придется обсудить введение более жестких ограничений: «В таком случае, эти ограничения пойдут дальше, и мой дружеский совет всем находчивым предпринимателям вести себя ответственно, а не заставлять нас принимать меры».

И Лутсар согласна с министром социальных дел: «Если скупают все, и если эта мера не работает, то явно нужно придумать какие-то следующие меры».

В качестве уравновешивающей меры Пальтс привел в пример ношение масок: «Если нельзя ограничить потребление или закрыть двери, что является самими жесткими мерами, то нужно подумать о таком подходе, который напрямую связан с предотвращением распространения вируса. Много говорится об обязанности носить в помещениях маски. Я считаю, что в таких барах и ночных клубах, где эффективно дистанцию соблюдать невозможно, ношение масок в той или иной степени так и так окажется в повестке дня».