Хитрые всегда найдут способ: JOKK-схемы помогают обойти ограничение на торговлю алкоголем

По распоряжению правительства в стране начало действовать ограничение на ночную торговлю алкоголем, согласно которому продавать напитки после полуночи сейчас нельзя. В противовес ограничению в барах Таллинна и других городов начали применяться JOKK-схемы (JOKK – juriidiliselt on kõik korrektne – эст. юридические все корректно), чтобы и дальше получать ту же прибыль, пишет Postimees.
С 24 сентября пока на месяц правительство ввело ограничение на ночную торговлю алкоголем, чтобы воспрепятствовать распространению Covid-19 в развлекательных заведениях, пабах и барах. «Идея алкогольного ограничения заключается в том, что человек и дальше может оставаться в баре. Но если он трезвый, то такие ночные посиделки становятся не очень веселыми, наступит усталость и посетитель пойдет домой. Кто-то может продолжить беседу, но после он будет знать, с кем контактировал», - объяснила руководитель научной палаты при правительстве Ирья Лутсар.
Однако ограничение запрещает не употребление алкоголя после полуночи, а узко только его продажу. Таким образом, бары не должны закрываться, а клиенты могут продолжать собираться. Тут предприниматели и разглядели возможность зарабатывать и дальше при помощи тех самых JOKK-схем. Подобные схемы кроме имеющего высокий уровень заражения Таллинна были замечены в Тарту, Пярну, Курессааре и Раквере.
Три основные схемы
Несмотря на то, что все рейды и обходы, проведенные до сих пор Таллиннской муниципальной полицией, не открыли в столице удручающей картины, но все же нашлись предприятия, которые пытаются обойти ночной запрет и использовать разные схемы. После работы МуПо Таллиннский департамент предпринимательства возбудил надзорные производства в отношении десяти фирм, чтобы выяснить обстоятельства и возможное нарушение ограничений на торговлю. Предприятиям предоставлена возможность дать объяснения и представить дополнительные доказательства, например, выписки из кассовых аппаратов. Postimees пытался выяснить названия предприятий, однако, сославшись на Закон об общественной информации, департамент отказался их сообщить. Не стали вдаваться и в детали.
В случае юридически корректных схем, по сути, никого наказать нельзя. В Таллинне МуПо заметил их применение в центре города, в районах Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ. Но в глобальном масштабе есть три наиболее распространенные схемы, которые помогают обойти ограничение правительство:
- Компания скидок и проводящаяся до полуночи оптовая торговля: до начала ограничения клиентов призывают пополнить свои запасы, или в рамках кампании скидок продают за раз большое количество алкоголя и остаются открытыми до раннего утра.
- Налог на пробки: на входе с клиента берут так называемый налог на пробки, что позволяет пронести в бар свой алкоголь.
- Система талонов: до полуночи на стойке клиенту продают талон, на основании которого позже он может выбрать себе алкогольный напиток.
По словам руководителя следственной и региональной работы Таллиннской Муниципальной полиции Трийн Уудевяли, пока полиция не заметила, что ограничение на торговлю алкоголем сократило его потребление в столице: «Во время двух последних выходных наши патрули были особенно внимательны и заметили, что столы заставлены алкоголем, а людей в барах много. Это было главное, что бросилось им в глаза. Идея же заключается в том, чтобы люди не собирались вместе, но этот запрет воспринимается как-то иначе».
По ее словам, запрет может стать и причиной еще большего употребления, чем в обычное время: «Человек идет в бар и думает, что выпьет сегодня три пива. С приближением полуночи он снова думает: может выпить еще, и собирает запас». Она согласна с утверждением, что введенное правительством ограничение не исполняет своих целей: «Это трудно контролировать, а ограничение какое-то половинчатое. Если так надеялись снизить заражение и сборища, то с нашей точки зрения это своей цели не выполнило».
Угроза еще более жестких ограничений
По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), сейчас правительство еще не планирует введение более жестких ограничений: «Прежде всего, это стыдно, что граждане и предприятия не чувствуют своей ответственности в нынешней сложной обстановке. Использование таких схем усугубляет потребность, риски и возможность введения более жестких ограничений».
Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что можно было предположить, что ограничения будет сопровождаться проявлениями, как их обойти: «Общая мотивация все же заключается в том, что никто не хочет отказываться ни от клиентов, ни от дохода, и в этом плане ответ прост. С другой стороны, ситуация тоже не является черно-белой, то есть у другой стороны имеется спрос и как-то они там договариваются. При введении таких ограничений меняется поведение, что легко прогнозируемо. Обычно тем, кто вводит ограничения, это нужно это учитывать и попытаться оценить, как человек начнет поступать и как изменится ситуация».
Кийк сказал, что если беседы и привлечение внимания мухлевщиков не помогут, правительству придется обсудить введение более жестких ограничений: «В таком случае, эти ограничения пойдут дальше, и мой дружеский совет всем находчивым предпринимателям вести себя ответственно, а не заставлять нас принимать меры».
И Лутсар согласна с министром социальных дел: «Если скупают все, и если эта мера не работает, то явно нужно придумать какие-то следующие меры».
В качестве уравновешивающей меры Пальтс привел в пример ношение масок: «Если нельзя ограничить потребление или закрыть двери, что является самими жесткими мерами, то нужно подумать о таком подходе, который напрямую связан с предотвращением распространения вируса. Много говорится об обязанности носить в помещениях маски. Я считаю, что в таких барах и ночных клубах, где эффективно дистанцию соблюдать невозможно, ношение масок в той или иной степени так и так окажется в повестке дня».