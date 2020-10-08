В Эстонии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей, передает Rus.ERR.
Больше всего положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа -22 и Харьюмаа - 17. В Ляэнемаа и Лаэне-Вирумаа добавилось по одному случаю заболевания, следует из предварительных данных сайта Департамента здоровья. В четырех случаях в Регистре народонаселения у человека не было указано место жительства.
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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Ситуация становится серьезнее
В закрытых помещениях, где много людей, и общественном транспорте следует носить маску (особенно в Ида-Вирумаа, в Таллинне и в Выру) — ношение маски в Эстонии необязательно, но это средство индивидуальной защиты является хорошей дополнительной мерой, помимо соблюдения дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с любыми симптомами заболевания в общественных местах или при неизбежном тесном контакте. Маску должны носить те, кто был в контакте с зараженными, даже если у них нет симптомов. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски следует продезинфицировать руки.
Бережем бабушек и дедушек — очевидно, что болезнь распространяется от молодых к пожилым, которые переносят COVID-19 тяжелее и чаще нуждаются в госпитализации. Чем больше зараженных среди молодежи и людей работоспособного возраста, тем больше вирус будет распространяться среди пожилых. Поэтому, если вы посетили какое-либо массовое мероприятие, не надо после этого идти в гости к бабушкам и дедушкам.
Поездки за границу следует отложить или провести школьные каникулы в Эстонии — уровень заболевания растет как в Эстонии, так и Европе и во всем мире. Чтобы предотвратить трансграничное распространение коронавируса, следует отказаться от поездках и найти возможности для отпуска в Эстонии. Путешествовать следует только в крайних случаях.
Если вы больны, оставайтесь дома — поскольку тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся на расстоянии двух метров друг от друга в течении 15 минут, времяпровождение с друзьями при наличии симптомов заболевания — это верный способ заразить их.
Департамент здоровья советует скачать на телефон коронаприложение HOIA, которое помогает выявлять возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 149 060 раз, 73 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Как убедиться, что вам звонит голосовой робот Департамента здоровья?
Один из способов убедиться в правильности звонка — посмотреть на номер звонящего абонента. Робот использует следующие номера:
- +3726011104
- +3726011041
- +3726011365
- +3726011143
- +3726011355
Помимо первоначальных звонков с оповещениями, робот также совершает контрольные звонки, чтобы выяснить, не появились ли у человека, получившего неделю назад предупреждение, симптомы коронавируса. Если человек плохо себя чувствует, то ему рекомендуется немедленно обратиться к своему семейному врачу.
Робот был создан, чтобы помочь сотрудникам Департамента здоровья, поскольку в последнее время количество людей, находившихся в тесном контакте с заболевшими, увеличивалось в геометрической прогрессии. С заболевшими людьми по-прежнему общаются инспекторы Департамента здоровья.