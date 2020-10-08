В Эстонии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа -22 и Харьюмаа - 17. В Ляэнемаа и Лаэне-Вирумаа добавилось по одному случаю заболевания, следует из предварительных данных сайта Департамента здоровья. В четырех случаях в Регистре народонаселения у человека не было указано место жительства.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Ситуация становится серьезнее

В закрытых помещениях, где много людей, и общественном транспорте следует носить маску (особенно в Ида-Вирумаа, в Таллинне и в Выру) — ношение маски в Эстонии необязательно, но это средство индивидуальной защиты является хорошей дополнительной мерой, помимо соблюдения дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с любыми симптомами заболевания в общественных местах или при неизбежном тесном контакте. Маску должны носить те, кто был в контакте с зараженными, даже если у них нет симптомов. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски следует продезинфицировать руки.

Бережем бабушек и дедушек — очевидно, что болезнь распространяется от молодых к пожилым, которые переносят COVID-19 тяжелее и чаще нуждаются в госпитализации. Чем больше зараженных среди молодежи и людей работоспособного возраста, тем больше вирус будет распространяться среди пожилых. Поэтому, если вы посетили какое-либо массовое мероприятие, не надо после этого идти в гости к бабушкам и дедушкам.

Поездки за границу следует отложить или провести школьные каникулы в Эстонии — уровень заболевания растет как в Эстонии, так и Европе и во всем мире. Чтобы предотвратить трансграничное распространение коронавируса, следует отказаться от поездках и найти возможности для отпуска в Эстонии. Путешествовать следует только в крайних случаях.

Если вы больны, оставайтесь дома — поскольку тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся на расстоянии двух метров друг от друга в течении 15 минут, времяпровождение с друзьями при наличии симптомов заболевания — это верный способ заразить их.

Департамент здоровья советует скачать на телефон коронаприложение HOIA, которое помогает выявлять возможные близкие контакты.

Как остановить распространение коронавируса?