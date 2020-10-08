Чт, 8.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину

Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину

Фото иллюстративное.

ФОТО: Raigo Pajula

В среду, 7 октября, полиция получила сообщение о нападении в лесу на женщину.

По данным пресс-службы Лыунаской префектуры полиции, неизвестный напал на занимавшуюся в лесу волости Пейпсияэре спортом 35-летнюю женщину, которая упала и получила повреждения. В ходе потасовки потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего нападавший сбежал. Спортсменка обратилась в травмопункт.

Отреагировавшие на вызов полицейские прочесали район, но отвечающего описаниям человека и его предполагаемого автомобиля не нашли. Для выяснения обстоятельств   случившегося, личности нападавшего и его мотивов, полиция возбудила уголовное дело.

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