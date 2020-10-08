Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину

По данным пресс-службы Лыунаской префектуры полиции, неизвестный напал на занимавшуюся в лесу волости Пейпсияэре спортом 35-летнюю женщину, которая упала и получила повреждения. В ходе потасовки потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего нападавший сбежал. Спортсменка обратилась в травмопункт.