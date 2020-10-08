Инфекционист: нельзя сказать, что коронавирус мутировал и стал менее опасным

Ощущение, что вирус изменился, и случаи заболевания стали более легкими, было ложным. Просто в августе и начале сентября болели в основном молодые люди, которые легче переносили заболевание, сказал в передаче «Кофе+» на канале ETV+ студии врач-инфекционист Восточно-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.
«Нельзя сказать, что вирус мутировал и стал более легким, - цитирует его Rus.ERR. - Как показывают последние данные, начинают заболевать пожилые люди, у которых болезнь по-прежнему болезнь протекает тяжело».
Алексей Неловков считает ношение масок в помещениях и в местах скопления народа оправданной мерой защиты от коронавируса, но использовать такое средство индивидуальной защиты нужно не более трех часов: «Например, зайдя в торговый центр, можно надеть маску, а после - утилизировать».
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