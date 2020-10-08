Инфекционист: нельзя сказать, что коронавирус мутировал и стал менее опасным

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.

Ощущение, что вирус изменился, и случаи заболевания стали более легкими, было ложным. Просто в августе и начале сентября болели в основном молодые люди, которые легче переносили заболевание, сказал в передаче «Кофе+» на канале ETV+ студии врач-инфекционист Восточно-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.