Чт, 8.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Инфекционист: нельзя сказать, что коронавирус мутировал и стал менее опасным

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.

ФОТО: Sander Ilvest

Ощущение, что вирус изменился, и случаи заболевания стали более легкими, было ложным. Просто в августе и начале сентября болели в основном молодые люди, которые легче переносили заболевание, сказал в передаче «Кофе+» на канале ETV+ студии врач-инфекционист Восточно-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

«Нельзя сказать, что вирус мутировал и стал более легким, - цитирует его Rus.ERR. - Как показывают последние данные, начинают заболевать пожилые люди, у которых болезнь по-прежнему болезнь протекает тяжело».

Алексей Неловков считает ношение масок в помещениях и в местах скопления народа оправданной мерой защиты от коронавируса, но использовать такое средство индивидуальной защиты нужно не более трех часов: «Например, зайдя в торговый центр, можно надеть маску, а после - утилизировать».

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back