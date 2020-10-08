Правительство ⟩ Запрет на чартеры связан со школьными каникулами

Юри Ратас рассказал, что правительство обсудило много тем, в том числе, одобрило поддержку декларации лидеров ООН о борьбе за природу. Арво Аллер уточнил, что обсуждает с селянами возможности прямых дотаций. Урмас Рейнсалу сказал, что страны ЕС продвинулись в сотрудничестве и обсуждают общее отношение к вводимым ограничениям. Таави Аас объяснил, что скандальный запрет на чартерные перелеты за границы ЕС не является его единоличным решением: вопросы обсуждаются в правительстве и все решения принимают коллегиально. А Танель Кийк призвал жителей и предпринимателей к ответственности, чтобы не пришлось вводить новые и более жесткие ограничения.

Особо было отмечено, что нынешние ограничения на чартерные перелеты в большей степени связаны с приближающимися школьными каникулами. Департамент здоровья предостерегает от этих поездок, поскольку весной они вызвали резкий и тяжелый рост заболеваемости. Ратас добавил, что как только получил просьбу от Союза турфирм, сразу нашел время для встречи. Такой же просьбы от Союза гостиниц еще не поступало, но если поступит, он с тоже найдет время. Главное же - в бюджете будущего года заложены средства на помощь туристическому сектору.