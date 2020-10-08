Электронный регистр народонаселения показывает, кто еще зарегистрирован в вашей квартире

Новая услуга электронного регистра народонаселения позволяет владельцу недвижимости легко проверить, кто зарегистрирован для проживания на жилплощади. Союз собствеников и союз арендаторов призывают арендодателей разрешить арендатору регистрироваться в арендованном помещении, пишет Postimees.
Если до сих пор собственнику недвижимости приходилось отдельно спрашивать в самоуправлении, кто прописан для проживания в принадлежащем ему помещении, то теперь достаточно войти в электронный регистр населения с помощью ID-карты.
Если собственник обнаруживает среди зарегистрированных кого-то, кто фактически там не проживает, он может обратиться с просьбой о выписке этого лица. Местное самоуправление обработает заявление и аннулирует регистрацию человека по данному адресу.
«Заявление владельца не будет удовлетворено, если человек документально подтвердит свое право на проживание в помещении, или если между жильцом и владельцем не решен юридический спор, или если спор о праве на использование помещения идет в комиссии по аренде», - сказала советник отдела коммуникаций Министерства внутренних дел Керсти Рингметс.
«Для владельца это кошмар, если он обнаружит, что у него прописана, например, российская армия», - сказала генеральный директор Союза арендаторов Урми Рейнде. Хотя союз не сталкивался с фиктивными жильцами, в организации понимают, что новая услуга восполняет существовавший до сих пор пробел.
Однако новая возможность систематизировать данные регистра может означать, что количество бездомных, внесенных в регистр народонаселения, увеличится. В настоящее время в реестре не указано место жительства десятков тысяч людей.
Владелец должен сообщить о фиктивном жильце
Хотя собственник не наказывается, если не сообщает о фиктивном жильце, зарегистрированном в принадлежащем ему помещении, для него нет никакой пользы в том, чтобы не сообщать об этом.
«Данные о месте жительства, внесенные в регистр народонаселения, используются для нескольких целей: туда могут отправляться уведомления, там можно искать людей, как основание для выплаты пособий по количеству жителей и т.д. Поэтому хозяин, вероятно, не заинтересован в том, чтобы на принадлежащей ему жилплощади регистрировались люди, которые не живут там», - отметила Керсти Рингметс.
Человек может зарегистрироваться по неправильному адресу ради получения выгоды или из-за небрежности.
«Зарегистрироваться в жилплощади, принадлежащей другому лицу, можно, прежде всего, при наличии согласия собственника жилища или договора аренды. Таким образом, скорее может возникнуть ситуация, когда человек переехал на новое место жительства, но не изменил данные о месте жительства в регистре народонаселения», - сказала Рингметс.
Председатель центрального союза собственников Прииду Пярна добавил еще несколько причин. «Иногда десятки людей, например, иностранные студенты или компании, могут быть зарегистрированы в съемной квартире. Также случалось, что перед выборами некоторые люди предлагали услуги регистрации в их квартире для участия в выборах или голосования».
По словам Пярна, электронный регистр - это удобная услуга, позволяющая владельцу легко узнать, кто зарегистрирован для проживания в его квартире.
«Человек не мог быть зарегистрирован без согласия собственника, поэтому в первую очередь это касается тех прописок, которые были сделаны до приобретения квартиры», - уточнил Пярна.
Арендатора нужно регистрировать
Новая услуга облегчает домовладельцу выявление фиктивных жителей, но есть еще один аспект этой проблемы: арендодатели зачастую не хотят позволять арендаторам регистрироваться. Арендодатель может отказать, потому что он хочет скрыть доход от аренды или же у него с советских времен остался страх, что регистрация надолго привяжет человека к этому адресу и от арендатора потом будет сложно избавиться.
По словам генерального директора Союза арендаторов Урми Рейнде, внесение места проживания в регистр несравнимо с регистрацией в советское время. «Запись в регистре - это соглашение человека с государством, - сказала Рейнде, - я живу в этой стране, я гражданин, я плачу здесь налоги, и государство общается со мной по этому адресу».
Рейнде привела пример: «Если я приезжаю из Пярну в Таллинн, я начинаю здесь работать, беру с собой семью, мы снимаем квартиру, где нам прописаться? Мы должны где-то зарегистрироваться. В других странах мира это не проблема. Это какое-то эстонское изобретение - страх перед регистрацией».
Рейнде указала, что человек, фактически проживающий в Таллинне, но зарегистрированный в другом месте, не может пользоваться бесплатным общественным транспортом Таллинна или подавать заявление на получение льгот от Таллинна.
«И второе - это налоговая система Эстонии. Налоговая система основана на регистрации. Вся страна построена на регистрации», - сказала Рейнде.
Глава союза домовладельцев Прийду Пярна согласен с главой Союза арендаторов: «Страх собственников перед регистрацией арендаторов бесполезен, потому что, если они хотят, регистрацию арендатора всегда можно аннулировать».
Чиновник МВД Керсти Рингметс отметила, что запись в регистре по месту жительства еще не дает человеку права пользования жилплощадью. «Человек может претендовать на право использования помещения на основании договора аренды или другого договора, а не на основании записи в регистре населения. Если у арендатора есть договор аренды, он в любом случае может зарегистрироваться в помещении, если он там проживает».
Фиктивные жильцы Хельме, Рийсалу и Сависаар
Фиктивное место жительства использовалось политиками во время выборов. Например, давний лидер Центристской партии Эдгар Сависаар всегда участвовал в выборах в Таллинне, хотя на самом деле он проживал в Хундисильма, в Вирумаа.
Уроженец Мярьямаа и житель волости Кейла Айвар Рийсалу баллотировался на местных выборах 2017 года по списку IRL в Тарту. Если в то время он говорил газете Õhtuleht, что его родной город - Тарту, то всего месяцем ранее он заверял издание Kroonika, что его тело и душа целиком принадлежат хутору в Харьюмаа.
Когда министр финансов Мартин Хельме был кандидатом в мэры летней столицы Эстонии от избирательного союза Aus Pärnu, он зарегистрировался в доме лидера этого союза Тийта Мадиссона.
«Aus Pärnu хочет объяснить, что считает запись в регистре народонаселения в местном самоуправлении формальностью, не имеющей политического или идеологического измерения. Кандидат в мэры Мартин Хельме никогда не скрывал того факта, что в настоящее время он не живет в Пярну», - пояснил тогда Хельме.
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