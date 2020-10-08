Электронный регистр народонаселения показывает, кто еще зарегистрирован в вашей квартире

Арендатора нужно регистрировать

Новая услуга облегчает домовладельцу выявление фиктивных жителей, но есть еще один аспект этой проблемы: арендодатели зачастую не хотят позволять арендаторам регистрироваться. Арендодатель может отказать, потому что он хочет скрыть доход от аренды или же у него с советских времен остался страх, что регистрация надолго привяжет человека к этому адресу и от арендатора потом будет сложно избавиться.

По словам генерального директора Союза арендаторов Урми Рейнде, внесение места проживания в регистр несравнимо с регистрацией в советское время. «Запись в регистре - это соглашение человека с государством, - сказала Рейнде, - я живу в этой стране, я гражданин, я плачу здесь налоги, и государство общается со мной по этому адресу».

Рейнде привела пример: «Если я приезжаю из Пярну в Таллинн, я начинаю здесь работать, беру с собой семью, мы снимаем квартиру, где нам прописаться? Мы должны где-то зарегистрироваться. В других странах мира это не проблема. Это какое-то эстонское изобретение - страх перед регистрацией».

Рейнде указала, что человек, фактически проживающий в Таллинне, но зарегистрированный в другом месте, не может пользоваться бесплатным общественным транспортом Таллинна или подавать заявление на получение льгот от Таллинна.

«И второе - это налоговая система Эстонии. Налоговая система основана на регистрации. Вся страна построена на регистрации», - сказала Рейнде.

Глава союза домовладельцев Прийду Пярна согласен с главой Союза арендаторов: «Страх собственников перед регистрацией арендаторов бесполезен, потому что, если они хотят, регистрацию арендатора всегда можно аннулировать».

Чиновник МВД Керсти Рингметс отметила, что запись в регистре по месту жительства еще не дает человеку права пользования жилплощадью. «Человек может претендовать на право использования помещения на основании договора аренды или другого договора, а не на основании записи в регистре населения. Если у арендатора есть договор аренды, он в любом случае может зарегистрироваться в помещении, если он там проживает».

Фиктивные жильцы Хельме, Рийсалу и Сависаар

Фиктивное место жительства использовалось политиками во время выборов. Например, давний лидер Центристской партии Эдгар Сависаар всегда участвовал в выборах в Таллинне, хотя на самом деле он проживал в Хундисильма, в Вирумаа.

Уроженец Мярьямаа и житель волости Кейла Айвар Рийсалу баллотировался на местных выборах 2017 года по списку IRL в Тарту. Если в то время он говорил газете Õhtuleht, что его родной город - Тарту, то всего месяцем ранее он заверял издание Kroonika, что его тело и душа целиком принадлежат хутору в Харьюмаа.

Когда министр финансов Мартин Хельме был кандидатом в мэры летней столицы Эстонии от избирательного союза Aus Pärnu, он зарегистрировался в доме лидера этого союза Тийта Мадиссона.

«Aus Pärnu хочет объяснить, что считает запись в регистре народонаселения в местном самоуправлении формальностью, не имеющей политического или идеологического измерения. Кандидат в мэры Мартин Хельме никогда не скрывал того факта, что в настоящее время он не живет в Пярну», - пояснил тогда Хельме.