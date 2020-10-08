Yandex Go запустило в Эстонии дополнительное бесплатное страхование пассажиров и водителей

«Сегодня мы стали первым онлайн-сервисом в стране, который ввел дополнительное бесплатное страхование поездок. Законодательство не требует этого от платформ, и в Эстонии не так много ДТП, но мы хотим, чтобы пользователи и водители партнеров имели дополнительную уверенность и чувствовали себя защищенными. Мы находимся в постоянном контакте с государственными органами, включая Рийгикогу, Министерство экономики и коммуникаций, Таллинскую городскую управу и Муниципальную полицию, чтобы сделать рынок еще более прозрачным, безопасным и эффективным», - сказал региональный руководитель сервиса Стасис Брилис.

Максимальная компенсация составляет 10 000 евро на человека. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. Партнером программы стала крупная страховая компания Lloyd’s (представляет BUNDA). В случае ДТП пользователям нужно обратиться в службу поддержки в приложении Yandex Go. Водители могут написать в поддержку через свое водительское приложение. Программа страхования не заменяет, а дополняет обязательное страхование такси, за которое отвечают парки-партнеры.