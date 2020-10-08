Внимание, угарный газ! ⟩ А вы уже проверили свои газовые приборы?

«Пропуск своевременного обслуживания или неправильная установка газовых приборов могут привести к ухудшению эффективности их работы, - прокомментировал директор TTJA Каур Каяк. - Газовый прибор, который не обслуживался, или забитый дымоход, или же нерабочая вентиляция могут привести к утечке угарного газа. К сожалению, угарный газ в последние годы послужил причиной несчастий с пострадавшими, и даже со смертельными исходами. Этого можно было избежать, если бы датчик угарного газа вовремя сообщил о содержании ядовитого газа в воздухе».

В этом году по состоянию на сентябрь, поступило 67 сигналов тревоги, связанных с угарным газом. В прошлом году за этот же период насчитывалось 57 сигналов тревоги.

«Увеличение количества сигналов тревоги, связанных с угарным газом, может означать и то, что люди приобрели больше датчиков угарного газа», - добавил Каяк.

В основном сигнал тревоги поступает, когда срабатывает датчик угарного газа. В таком случае для сгорания газа уже не осталось кислорода, и поэтому образуется ядовитый угарный газ, который уже начал поступать в помещение.

В помещениях, где установлен газовый прибор, нельзя закрывать вентиляционный люк, поскольку для горения газу нужен кислород. Если приток кислорода из воздуха ограничен, то из-за его недостатка начинается процесс неполного сгорания, в результате которого образуется угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса и является ядовитым.

Из труб, которые не подвергаются регулярной проверке, может незаметно утекать газ, который невозможно распознать по запаху. Если запах газа чувствуется, то утечка уже может быть опасной. Места утечки, обнаруженные в результате проверки, нужно устранить с помощью квалифицированного специалиста по работе с газовыми приборами и трубами.

Ответственность за обеспечение безопасности газовых приборов и их соответствие всем установленным требованиям несет собственник помещения или лицо, использующее их. Если газовые приборы установлены в квартире, то ответственность несет собственник квартиры. Если газовые приборы и трубы используются несколькими квартирами, то ответственность несут все жители этих квартир в равной мере. При установке и обслуживании газовых приборов необходимо не только выполнять постановления, но и следить за инструкцией по эксплуатации конкретного прибора, а также учитывать частоту проверок, указанную в ней.

Обслуживание газового прибора и работы по обслуживанию связанной с ним дымовой трубы нельзя проводить самостоятельно. Ремонт и обслуживание газовых приборов и труб может проводить только лицо, обладающее соответствующей квалификацией (категория А) и имеющее соответствующую запись в Регистре экономической деятельности. Дымоход газового устройства может очищать только квалифицированный трубочист (4 или 5 разряд).

В жилом помещении с газовым устройством, соединенным с дымоходом, должен быть установлен рабочий датчик угарного газа. Его необходимо установить согласно инструкции по установке, которая прилагается к устройству.

Дополнительная информация о лицах, осуществляющих контроль и обслуживание газовых устройств, доступна в Регистре экономической деятельности и на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

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