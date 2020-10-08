Из-за неисправности компьютера водитель автобуса оставил пассажиров на остановке

По прошествии двадцати минут наиболее активные схватились за сотовые телефоны. Кто-то звонил знакомому, чтобы тот подвез, кто-то - на работу, чтобы сообщить о задержке. Один из ожидавших на остановке позвонил в автобусную компанию, которая ответила, что делом занимаются и перезвонят через пять минут.

К сожалению, перезвонили намного позже, и сообщили, что оставивший пассажиров водитель и автобус будут отправлены обратно из Раквере.

Примерно через сорок минут после этого автобус приехал. К тому времени на остановке оставалось четыре человека. Водитель автобуса извинился и объявил, что поездка бесплатна. Даже больше. «Дамы нервничают», - объяснил водитель автобуса, делясь тремя конфетами. Четвертый пассажир, единственный мужчина, по словам шофера, не проявлял никаких признаков нервозности. Однако он сделал это позже, позвонив в автобусную компанию - уж точно не из-за неравного отношения при раздаче сладостей.

Но поездка из Хальяла в Раквере прошла с такой скоростью, с которой раньше не сталкивались пользователи этой линии. Лишь незадолго до пайдеской камеры контроля скорости водитель немного отпустил педаль газа.

Директор компании Go Bus по ракверескому региону Рейн Кальювеэр сообщил, что автобус отправился по маршруту № 11 Раквере - Хальяла - Кандле - Варангу - Раквере на семь минут раньше. «С одной стороны, это была техническая гадюка, а с другой - человеческая», - объяснил он. В частности, по словам Кальювеэра, водители автобусов следят за временем прибытия и отправления автобусов с компьютера. Однако в этом автобусе произошла поломка компьютера.

В автобусах также есть все расписания. Поскольку их объем составляет 80 страниц, водитель автобуса смотрел время отправления, чтобы сэкономить время. Однако в последнем дословно не указано, прибытие это или отъезд. Таким образом, водитель автобуса посчитал временем отправления 8.17. По словам Кальювеэра, это действительно была человеческая ошибка: водитель посмотрел время отправления не на той строке и поэтому уехал раньше.

«Мы приносим извинения пассажирам за неудобства, и мы еще раз проведем среди водителей разъяснительную работу, чтобы избежать таких ошибок в будущем», - пообещал Кальювеэр. Автобус того же маршрута около года назад оставил пассажиров на остановке. Кальювеэр заверил, это не один и тот же водитель.