Чт, 8.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Коронавирус не страшен: цены на земельные участки в Харьюмаа растут

Коронавирус не страшен: цены на земельные участки в Харьюмаа растут

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

В сентябре 2020 года на портале KV.EE было выставлено на продажу 798 земельных участков в Харьюмаа. Средняя цена составила 77 евро за квадратный метр. В прошлом году запрашиваемая продавцами цена была 71 евро за м2. Рост составил восемь процентов, передает Kodustiil.

По сравнению с прошлым годом в большинстве волостей Харьюского уезда цена предложений по продаже земли выросла.

Как и ожидалось, самую высокую цену продавцы земельных участков хотят получить за недвижимость, расположенную в Таллинне. Средняя цена земельного участка в Таллинне, судя по объявлениям на KV.EE - 205 евро за квадратный метр. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Самая высокая цена на земельные участки на портале KV.EE - в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back