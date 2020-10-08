Коронавирус не страшен: цены на земельные участки в Харьюмаа растут

Как и ожидалось, самую высокую цену продавцы земельных участков хотят получить за недвижимость, расположенную в Таллинне. Средняя цена земельного участка в Таллинне, судя по объявлениям на KV.EE - 205 евро за квадратный метр. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.