Коронавирус не страшен: цены на земельные участки в Харьюмаа растут

В сентябре 2020 года на портале KV.EE было выставлено на продажу 798 земельных участков в Харьюмаа. Средняя цена составила 77 евро за квадратный метр. В прошлом году запрашиваемая продавцами цена была 71 евро за м2. Рост составил восемь процентов, передает Kodustiil.
По сравнению с прошлым годом в большинстве волостей Харьюского уезда цена предложений по продаже земли выросла.
Как и ожидалось, самую высокую цену продавцы земельных участков хотят получить за недвижимость, расположенную в Таллинне. Средняя цена земельного участка в Таллинне, судя по объявлениям на KV.EE - 205 евро за квадратный метр. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
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