Достижение в сфере недвижимости 2019 года - разработка Рейди-теэ

«Жюри выделило среди номинантов строительство Рейди-теэ прежде всего потому, что это не просто улица, а новое городское пространство. С помощью Рейди-теэ Кадриорг вышел к морю, потому что новый променад – это, в сущности, часть Кадриорга. На пересечении ведущих в порт улиц - Лоотси, Уус-Садама, Петроолеуми с перпендикулярной им Рейди-теэ были спроектированы площади с видом на порт и море, которые ранее были закрыты для горожан», - сказал Тынис Рюйтель, исполнительный директор Эстонского союза бюро недвижимости.

Главная задача Рейди-теэ – способствовать развитию недвижимости в Пирита, Меривялья и Виймси и ликвидация так называемого бутылочного горлышка на пути в центр города, добавил Рюйтель.

Рюйтель отметил, что движение транспорта улучшилось также благодаря интеллектуальной транспортной системе, программному обеспечению Omnia, впервые внедренному в Эстонии. Используется адаптивное управление светофорами, которое раньше в Эстонии не применялось, и обнаружение транспортных средств и пешеходов с помощью видеодатчиков. Кроме того, скорость регулируют электронные табло, которые также информируют участников дорожного движения о дорожных и погодных условиях, заторах и так далее. Установлены городские системы видеозаписи (камеры на перекрестках, полицейские камеры) и системы подсчета велосипедистов.

Достижение в сфере недвижимости года выбирается один раз в год, а победитель объявляется в следующем году на конференции EKFL «Куда движется рынок недвижимости Эстонии?» Помимо диплома лауреат получает скульптуру «Человек в окне своей мечты». Жюри состоит из восьми авторитетных эстонских экспертов по недвижимости.

Предыдущие победители конкурса «Достижение в сфере недвижимости» 2011 - Citycon, покупка Kristiine keskus 2012 – Таллиннский департамент городского планирования, новое Постановление о строительстве 2013 - Eften Capital AS 2014 - Technopolis Ülemiste AS 2015 - Ülemiste Center OÜ 2016 - Olympic Entertainment Group AS 2017 - Фонд Baltic Horizon 2018 - Создание портала Kinnisvara24