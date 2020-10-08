Чт, 8.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют

Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют

Рейди-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На перекрестке у "Русалки" на Рейди теэ в Таллинне установлены три камеры, которые фиксируют превышение скорости и регистрируют нарушения, но штрафы пока людям не приходят, сообщает ERR.

Пресс-секретарь управы Таллинна Карел Краних сказал, что камеры работают и выявляют нарушения скоростного режима с 57 км/ч. "В настоящее время идет процесс передачи камер государству, которое занимается взиманием штрафов", - пояснил Краних.

По его словам, в августе в общей сложности по Рейди теэ проехало 875 315 транспортных средств.

"Из них скорость превысили 14 857, а проигнорировали красный свет 390 водителей; максимальная зафиксированная скорость составила 139 км/ч", - сказал он.

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