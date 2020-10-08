Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют

На перекрестке у "Русалки" на Рейди теэ в Таллинне установлены три камеры, которые фиксируют превышение скорости и регистрируют нарушения, но штрафы пока людям не приходят, сообщает ERR.
Пресс-секретарь управы Таллинна Карел Краних сказал, что камеры работают и выявляют нарушения скоростного режима с 57 км/ч. "В настоящее время идет процесс передачи камер государству, которое занимается взиманием штрафов", - пояснил Краних.
По его словам, в августе в общей сложности по Рейди теэ проехало 875 315 транспортных средств.
"Из них скорость превысили 14 857, а проигнорировали красный свет 390 водителей; максимальная зафиксированная скорость составила 139 км/ч", - сказал он.