Сравним! ⟩ Месяц аренды квартиры в Мустамяэ VS номер в хорошем отеле по той же цене на то же время

«Арендуй номер на месяц!» - призывает находящаяся в центре Таллинна четырехзвездочная гостиница Hestia Hotel Euroopa. Проживание в номере стоит 450 евро, но, в отличие от съемной квартиры в Мустамяэ, не надо платить за воду, электричество, вывоз мусора, интернет и отопление, а полотенца и постельное белье меняют три раза в месяц.

Поскольку предложение появилось только две недели назад, исполнительный директор гостиницы Hestia Кайса Майленд пока не может подвести итоги, но у них был опыт с аналогичным предложением по время весенней чрезвычайной ситуации.

В центре Таллинна есть еще более выгодные предложения: долгосрочную аренду гостиничного номера предлагают открывшийся в августе Citybox Tallinn, Radisson Park Inn и Go Hotel Shnelli.

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