Что лучше? ⟩ В Мууга продается пятикомнатный дом с участком по цене новой трехкомнатной квартиры

В продажу поступил маленький каркасный дом, удобный для проживания небольшой семьи. Отапливаемая площадь дома - 100,5м2, общая площадь - 117,6 м2. В доме центральные вода и канализация, электричество. Есть проект, разрешение на строительство и разрешение на эксплуатацию.

Дом в Мууга. ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся прихожая, гостиная с открытой кухней, баня, ванная комната, туалет. На втором этаже - еще одна небольшая гостиная и три спальни. Есть и терраса, и балкон!

Дом в Мууга. ФОТО: KV.EE

В доме работает отопление разных видов: есть камин, от которого по трубам на второй этаж в комнаты идет теплый воздух, тепловой насос «воздух-воздух» и электрическое отопление пола в прихожей. Дом хорошо утеплен, расходы на отопление очень разумные.

Дом в Мууга. ФОТО: KV.EE

На ухоженном солнечном участке площадью 780 м2 есть колодец, теплица. Виноград растет не в теплице, а на открытом воздухе. До остановки автобуса 200 метров, а до Ласнамяэ всего четыре километра по хорошей дороге.