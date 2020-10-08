Новые правила и платные услуги: что изменилось для пассажиров авиалиний этой осенью

Кое-какие изменения принесли туристам дополнительные удобства или приятные бонусы. Например, если раньше изменить дату полета в билете по самому дешевому тарифу было невозможно, то сейчас это можно сделать бесплатно почти у каждого перевозчика. Но, вместе с тем, ряд компаний вводят плату за некоторые услуги. Некоторые ввели новые услуги, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Европейский лоукостер Ryanair до конца ноября продлил возможность бесплатно менять даты вылета. Такое условие актуально для всех бронирований, которые были проведены клиентами после 10 июня этого года. Пассажиры смогут бесплатно менять дату вылета в билете по датам рейсов до 21 марта 2021 года.

В случае необходимости разницу в тарифах нужно будет оплатить. Бесплатную замену билета можно провести не позднее, чем за 7 дней до отправления впервые забронированного рейса.

Польская авиакомпания LOT отменила плату за изменение данных в билете. Новые правила распространяются для всех новых бронирований, осуществленных с 10 сентября по 31 декабря 2020 года. Изменять дату путешествия и даже направление можно неограниченное количество раз.

Некоторые авиакомпании осенью ввели плату, которую пассажиры должны внести при регистрации в аэропортах. Так, с 1 октября украинский авиаперевозчик SkyUp ввел плату за регистрацию на международные рейсы в аэропорту.

В целом выбор авиакомпании, с которой путешествовать, часто бывает непростым, особенно когда вы ищете недорогие билеты. Ведь нередко низкие тарифы нередко предусматривают некоторые дополнительные условия, о которых пассажир может не знать.