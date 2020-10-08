В среде обслуживания Swedbank произошел технический сбой

Услуги Swedbank в настоящий момент по техническим причинам не осуществляются, пишет Postimees. Банк знает об этой проблеме и работает над ее решением, сказала руководитель отдела коммуникаций Карин Лаурима.
Нарушено использование веб-сайта Swedbank, телефона службы поддержки и мобильного приложения.
По словам Лаурима, несколько минут назад стало известно, что в организации услуг банка возникли перебои, но банк в курсе проблемы и работает над ее решением.
Менеджер по связям с общественностью Swedbank пока не мог сказать, когда будет восстановлена нормальная работа услуг банка.