Служебный пес Ведур в очередной раз нашел заблудившегося в лесу человека

Служебная собака Ведур из Лыунаской префектуры в очередной раз показала класс и нашла заблудившегося в лесу пожилого мужчину. Это уже 14-й раз, когда острое чутье Ведура помогло найти пропавшего человека, в основном, это были случаи, когда люди уходили за грибами или ягодами и не могли самостоятельно найти дорогу назад.
Пару дней назад в полицию поздно вечером поступило сообщение, что в Вырумаа не вернулся домой пожилой мужчина, ушедший за клюквой. Патруль полиции нашел велосипед мужчины и место, откуда он отравился в лес пешком, после этого к поискам был привлечен и Ведур. Так как на этом участке не было чужих следов, это позволило собаке сработать быстро и четко. Ведур нашел след и через некоторое время вывел своего кинолога Алексея к нуждающемся в помощи мужчине.
Ведур – четырехлетняя бельгийская овчарка, которую воспитывает и тренирует кинолог Лыунаской префектуры Алексей Юнкин. Ведур начал показывать отличные результаты еще в юном возрасте и в 2018 году он был удостоен почетного звания «Лапа года», то есть был назван лучшей служебной собакой Эстонии.
Когда идете в лес или на болото:
* Одевайтесь по погоде, предпочитайте одежду ярких цветов. Старайтесь выйти из леса или болота до темноты.
* При возможности не идите в лес в одиночку. Постарайтесь постоянно видеть и слышать своих спутников.
* Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон.
* Сообщите своим близким, куда вы идете и когда вернетесь.
* Возьмите с собой необходимые лекарства, воду и еду.
* Если вы заблудились, сразу же позвоните по номеру 112.
* Если вы полагаете, что кто-то из ваших близких заблудился в лесу, также сообщите об этом по номеру 112.