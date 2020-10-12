Мыслить единым пространством

«Изгнание». ФОТО: Владислав Станишевский

Светлый полюс

Как делили славу, признание, ремесло два художника в одной семье? Вера Станишевская – это, прежде всего, светлый полюс жизни. Особенно люблю ее графические акварели, приветствующие рождение, становление, весну… И Влад и она всю жизнь тесно связаны с мифами древней Греции, древнего Рима, мифами народов мира, библейскими сюжетами, но если Влад выбирал самые трагические фигуры, то Вера полна женского материнского желания добра и процветания. У Веры тоже есть история Адама и Евы: змей-искуситель вплетен в ветви дерева, он почти не заметен в листве, он словно бы и ни при чем, Адам в смущении, Ева, прелестная и невинная в своей наготе, протягивает ему плод любви на ладони; яблоко тяжелое, оно словно нагружено будущими тяготами жизни, художница застала героев в тот момент, когда они еще колеблются, сомневаются, когда еще есть возможность не знать настоящей жизни, а навсегда остаться в Эдеме, и прелесть сомнений передана столь чутко, что мы, зрители, тоже оказываемся перед выбором и замираем в волнении.

Октябрь. ФОТО: Вера Станишевская

«Октябрь» и «Остановившееся время», на мой вкус, самые мудрые и глубокие работы нынешней выставки. В «Остановившемся времени» есть несколько сюжетов, среди них – история птицы, замершей перед клеткой: то ли она хочет влететь в нее и остаться в зарешеченной сладкой тюрьме, то ли она недавно покинула клетку, где провела много дней, и теперь, на прощание, смотрит на нее, как смотрят на руины прошлой жизни. Но при этом, не забывайте, время остановилось, и птица навсегда прикована к тому мгновению в воздухе, где она замерла; она никогда не взмахнет больше крыльями, она никогда не примет какое-то сознательное решение, она неправдоподобна, но при этом мы можем узнать в ней себя в те минуты, когда сомнения заставляют нас словно повиснуть в воздухе без движения… «Октябрь» – это поиски чего-то живого в умирающей природе, желание не сдаваться. В центре – ваза с остроконечными травами, кажется, такие и не ставят в вазы, это ведь не праздничные пышные цветы. Над травами витают опадающие листья, и сочные спелые яблоки от имени урожайной осени приветствуют зрителя: они падают сверху, удерживаются на краешке стола, может быть, вот-вот упадут, покроют собою всё пространство комнаты и этому яблокопаду не будет конца. На столе есть еще треснувший гранат – уважительная дань вечным обычаям натюрморта. Гранат непременно должен показать свои молочные зубы зерен, тогда мы сразу поймем, о, да этот жанр мы знаем, видели, сообразили! Но нас обманули – гранат всего лишь приманка мёртвой натуры, на самом деле, и в октябре жизнь в самом расцвете, наполнена спелыми плодами, наливными, пахнущими, зовущими, полна травами, источающими пряный аромат!

Вера Станишевская не боится красок – она смело идет навстречу желтому, лиловому, зеленоватому, красноватому; кричащие, наглые, назойливые цвета она обходит, всего по чуть-чуть, но эти ненавязчивые цвета дают ощущение неостановленного мгновения, бьющегося сердца.

Бумага терпит далеко не все

Противоположности свело.

Дай возьму всю боль твою и горечь.

У магнита я - печальный полюс,

ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Почему-то всегда вспоминаю эти строчки Андрея Вознесенского, когда думаю о семье Влада и Веры. Они не могли обходиться друг без друга – как муж и жена, как родители двух чудесных девочек, как любящие мужчина и женщина, но и как два разных художника, которые сошлись, словно две половинки бытия.