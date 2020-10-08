Картина дня: запрет на чартеры, JOKK-cхемы торговцев алкоголем и регистрация арендаторов жилья

В Эстонии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1509 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 45 дали положительный результат. Читать далее...

Хярма: пока в Эстонии можно говорить об очагах, всё очень даже хорошо

В настоящее время угроза скрытого распространения коронавируса существует в Таллинне и Ида-Вирумаа, сообщила глава отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

ПРАВИТЕЛЬСТВО 〉 Запрет на чартеры связан со школьными каникулами

На сегодняшней пресс-конференции правительства ЭР было отмечено, что нынешние ограничения на чартерные перелеты в большей степени связаны с приближающимися школьными каникулами. Департамент здоровья предостерегает от этих поездок, поскольку весной они вызвали резкий и тяжелый рост заболеваемости. Читать далее...

Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 1 часть

В четверг на портале Postimees можно посмотреть первую часть документального сериала канала Discovery «Эстония – находка, которая изменит все». В документальном фильме можно будет увидеть кадры съемки со дна Балтийского моря, на которых хорошо видна пробоина в корпусе затонувшего в ночь на 28 сентября 1994 года парома «Эстония». Читать далее...

Хитрые всегда найдут способ: JOKK-схемы помогают обойти ограничение на торговлю алкоголем

По распоряжению правительства в стране начало действовать ограничение на ночную торговлю алкоголем, согласно которому продавать напитки после полуночи сейчас нельзя. В противовес ограничению в барах Таллинна и других городов начали применяться JOKK-схемы (эст. juriidiliselt on kõik korrektne – "юридически все корректно"), чтобы продолжать получать ту же прибыль. Читать далее...

Электронный регистр народонаселения показывает, кто еще зарегистрирован в вашей квартире

Новая услуга электронного регистра народонаселения позволяет владельцу недвижимости легко проверить, кто зарегистрирован для проживания на жилплощади. Союз собственников и союз арендаторов призывают арендодателей разрешить арендатору регистрироваться в арендованном помещении. Читать далее...

В Тарту мужчина пришел в полицейский участок со снарядом времен Второй мировой войны

Во вторник в середине дня вошедший в Тартуский полицейский участок на улице Рийа мужчина положил на информационную стойку снаряд. Никакого вреда никому причинять он не собирался, а принес снаряд, потому что хотел передать его полиции в рамках кампании по сбору взрывчатых веществ и оружия. Читать далее...

В Хааберсти столкнулись и вылетели в кювет два автомобиля

8 октября в 7:38 центр тревоги получил сообщение, что возле автобусной остановки «Мустйыэ» в Хааберсти по направлению из города столкнулись легковые автомобили Hyundai и Honda. Читать далее...

Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют

На перекрестке у "Русалки" на Рейди теэ в Таллинне установлены три камеры, которые фиксируют превышение скорости и регистрируют нарушения, но штрафы пока людям не приходят. Читать далее...

Сеть KFC на волне успеха скоро откроет в Таллинне еще один ресторан

Концерн Apollo объявил, что в связи с ростом спроса следующий ресторан сети Kentucky Fried Chicken будет открыт в торговом центре Rocca al Mare. Читать далее...

Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину

По данным пресс-службы Лыунаской префектуры полиции, неизвестный напал на занимавшуюся в лесу волости Пейпсияэре спортом 35-летнюю женщину, которая упала и получила повреждения. В ходе потасовки потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего нападавший сбежал. Читать далее...

Горцы и синяки в Ласнамяэ: район преображается

В субботу, 3 октября, состоялась прогулка горожан по будущему парку Тондираба вместе со старейшиной Ласнамяэ Владимиром Светом и архитекторами Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг. Читать далее...

Заболеваемость коронавирусом в Латвии стремительно растет

Заболеваемость "Covid-19" в Латвии стремительно растет, но на этой неделе ни одного крупного очага инфекции не выявлено, при том, что на прошлой таких очагов было несколько. Читать далее...