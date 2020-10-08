Аас советует эстонским турфирмам сейчас вообще не организовывать авиарейсы

«В Финляндии прямых ограничений на авиаперелеты нет, однако финская крупнейшая туристическая компания Aurinkomatkat приостановила всякую продажу туристических поездок вне зависимости от того, есть ограничения на полеты или нет. Они сообщили на своей домашней странице, что исходят из предложений правительства, рекомендаций и советов. То же самое мы могли бы посоветовать и эстонским турфирмам», - сказал Аас в четверг на пресс-конференции правительства.

В четверг правительство приняло решение не вводить сейчас дополнительные ограничения на авиаперелеты. По его словам, это решение касается в первую очередь внутриевропейских перелетов.

«Поскольку у нас уже ранее действовало в Европе решение о том, что авиаперелеты по сути свободные, с ограничением двойное среднее по Европе, то такое же ограничение действует и в отношении внутриевропейских чартерных полетов», - сказал министр. В то же время продолжит действовать ограничение на полеты за пределы Европы. Министр подчеркнул, что чартерными авиарейсами летать в Египет и в Турцию нельзя.