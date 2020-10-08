Полезно ⟩ Пять советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно

Ремонт не так страшен, если к нему хорошенько подготовиться. Портал InMyRoom делится советами архитекторов, дизайнеров и декораторов, то есть тех, для кого ремонт уже давно стал профессией.
1. Не торопитесь ломать стены
Закутки и коридоры делают квартиру глубже, создают ощущение большого пространства. Чтобы усилить этот эффект, покрасьте стены в светлые оттенки.
2. Тщательно продумайте места для хранения
Иначе вещи расползутся по квартире и испортят любой дизайн. Используйте встроенные системы хранения — они незаметны в интерьере. А если места совсем мало, вас спасут компактные тумбы и консоли, специальные складные коробы для хранения мелочей и вакуумные пакеты.
3. Не красьте все в бежевый цвет
Представьте, как грустно будет выглядеть бежевый интерьер зимой или осенью при нехватке солнечного света. Сделайте квартиру ярче — выкрасьте стены в любимый цвет или добавьте больше акцентов.
Если не уверены, что удастся правильно подобрать сочетания, пользуйтесь готовыми цветовыми схемами. Например, из моды не выходит средиземноморский стиль — сочетания белого, голубого и желтого напомнят о солнечных странах и море.
4. Не перегружайте интерьер деталями
Минималистичный интерьер смотрится аккуратнее. Чтобы немного разгрузить помещение, одну из стен можно оставить пустой.
5. Будьте проще
Вычурные вещи быстро надоедают. Покупайте для дома предметы с простыми формами, нейтральные по стилю.
А если хотите, чтобы комната смотрелась эффектно, оформите одну из стен с помощью фотообоев: они опять в моде, к тому же это - самый простой способ добавить пространству динамики.
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