Полезно ⟩ Пять советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно

1. Не торопитесь ломать стены

Закутки и коридоры делают квартиру глубже, создают ощущение большого пространства. Чтобы усилить этот эффект, покрасьте стены в светлые оттенки.

2. Тщательно продумайте места для хранения

Иначе вещи расползутся по квартире и испортят любой дизайн. Используйте встроенные системы хранения — они незаметны в интерьере. А если места совсем мало, вас спасут компактные тумбы и консоли, специальные складные коробы для хранения мелочей и вакуумные пакеты.

3. Не красьте все в бежевый цвет

Представьте, как грустно будет выглядеть бежевый интерьер зимой или осенью при нехватке солнечного света. Сделайте квартиру ярче — выкрасьте стены в любимый цвет или добавьте больше акцентов.

Если не уверены, что удастся правильно подобрать сочетания, пользуйтесь готовыми цветовыми схемами. Например, из моды не выходит средиземноморский стиль — сочетания белого, голубого и желтого напомнят о солнечных странах и море.

4. Не перегружайте интерьер деталями

Минималистичный интерьер смотрится аккуратнее. Чтобы немного разгрузить помещение, одну из стен можно оставить пустой.

5. Будьте проще

Вычурные вещи быстро надоедают. Покупайте для дома предметы с простыми формами, нейтральные по стилю.

А если хотите, чтобы комната смотрелась эффектно, оформите одну из стен с помощью фотообоев: они опять в моде, к тому же это - самый простой способ добавить пространству динамики.