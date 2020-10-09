Эльмо Нюганен: я был готов прыгнуть в реку в незнакомом месте

Выбор жанра

- Сценарий «Мельхиора» ты написал сам?

Эльмо Нюганен. ФОТО: Лийсабет Валдоя

- Я участвовал в написании сценария с самого начала и до конца, а последний вариант – это уже мой отпечаток пальца! Но вот что я скажу тебе об отношениях романа и фильма. Роман – это литература. В хорошем смысле. Перевести прозу на киношный язык – первое, что нужно сделать тем, кто берет за основу фильма не киносценарий, а роман. Как экранизировать прозу? Структура книги такова, что Харгла как бы отталкивается от внешних событий и следует за мыслями героя, дает как бы внутренний его монолог. Более того, целые страницы он отдает какой-то теме – как ее воспринимали в Европе XV века. И присовокупляет размышления Мельхиора на эту тему. Все эти дела очень трудно перевести на киноязык. И, в конце концов, нужно ли? Я думаю, что с этой проблемой столкнулся бы любой режиссер, который захотел бы снимать фильмы про Мельхиора. А такие были! Наш продюсер Кристьян Таска перекупил право на экранизацию романов Харгла у других продюсеров, которые за десять лет не сделали из этого фильма.

Другая проблема – выбор жанра. Мистический? Религиозный? Исторический? Псевдоисторический? Криминальный? Вариантов много, а надо выбрать из романа одну основную линию. И мы выбрали: Средневековье и криминал. И все размышления, все этические оценки происходящему мы не делаем, оставляем зрителю думать на эти темы. Потому что если мы этим займемся, то убьем фильм!

Выбор эпохи

- Что тебя вообще привлекло в кино? Все твои фильмы, кроме «1944», экранизации. «Имена на мраморе» - по роману Альберта Кивикаса. «Безумец» - по пьесе Яана Тятте, тут не проза и кино, а театр и кино, но ведь природа у них всё же разная.

- Думаю, что любой молодой театральный режиссер, если ему предоставится возможность снять кино, да еще на такую тему, как Освободительная война, ухватился бы за нее обеими руками. Я не исключение. «Имена на мраморе» вышли в 2002 году, мне было 40 лет, и я еще ощущал себя молодым. Было любопытство, была готовность прыгнуть в реку, в которой ты никогда не плавал, хотя я отдавал себе отчет, что и утонуть можно и больно удариться о камни на дне. Авантюрой это не было. Было желание проверить себя в незнакомых предлагаемых обстоятельствах: снимался в кино я к тому времени уже довольно много, а вот не ставил ни разу.