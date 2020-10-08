Студия Postimees ⟩ Выживший при крушении парома «Эстония»: шведская полиция переписала мои первоначальные показания

С сегодняшнего дня подписчики могут посмотреть на портале Postimees первую серию документального фильма «Эстония — находка, которая изменит все», которая называется «Катастрофа». Бывший министр юстиции Рейн Ланг заявил в студии Postimees, что решение правительства в свете новых обстоятельств возобновить расследование гибели парома «Эстония» является совершенно рациональным, выживший при кораблекрушении Карл Эрик Лаантеэ-Рейнтамм в свою очередь отметил, что это крайне необходимо.

Лаантеэ-Рейнтамм доволен тем, что о трагедии снят серьезный документальный фильм. По его словам, его создателей можно считать героями, поскольку они указали на обстоятельства, которыми ранее пренебрегали.

Он отметил, что и раньше рассказывал о своем спасении, но до сих пор избегал деталей, которые указывали на обстоятельства, не соответствующие окончательной версии расследования крушения парома «Эстония».

«Я был удивлен, когда спустя много лет узнал, что шведская полиция переписала мои первоначальные показания», - отметил Лаантеэ-Рейтамм.

По его словам, в представленных шведской полицией показаниях сказано, что он видел на судне очень мало воды, хотя на самом деле все было наоборот: паром был затоплен большим количеством воды. «Также в моих показаниях, предоставленных шведской полицией, сказано, что вокруг судна я видел много белых частей чего-то, хотя на самом деле я упоминал только один белый объект, - отметил Лаантеэ- Рейнтамм. - Это говорит о том, что очень-очень пахнет подлогом, когда полиция меняет мои показания и не просит, чтобы я подписал их».

Ланг подтвердил, что речь идет о крайне профессионально сделанном документальном фильме, в котором слово дается непосредственным участникам событий, избегая при этом в первых частях всевозможных домыслов и предположений. «Возникает вопрос, почему эстонские документалисты этого не сделали», - сказал Ланг.

По словам Ланга, после катастрофы для расследования была создана комиссия, в которой ведущую роль играли инженеры и другие эксперты, а не политики. После получения окончательного отчета следственной комиссии правительства трех стран сочли, что все события описаны компетентно.

В 2005 году правительством была создана комиссия во главе с тогдашним генпрокурором Маргусом Курмом для расследования возможной транспортировки оружия на борту «Эстония» и изучения тех обстоятельств, которые не были достаточно изучены. «Тогда выяснилось, что все выжившие не были достаточно основательно опрошены, и Курм указал на это», - заявил Ланг, добавив, что Курму никогда не поручали расследовать причины кораблекрушения.

По словам Ланга, хотя кто-то и оспаривал первоначальный отчет о расследовании, до сих пор не удавалось возобновить расследование.

Но теперь, как отметил Ланг, шведские документалисты представили новые обстоятельства гибели «Эстонии», поэтому решение нашего правительства вновь начать расследование катастрофы является абсолютно рациональным. «Обязательно надо установить, что это за пробоины в корпусе "Эстонии" и как они образовались. На мой взгляд, наступил поворотный момент для правительств трех стран, которые будут расследовать эту трагедию», - подчеркнул Ланг.