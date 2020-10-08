Вакцина от гриппа резко подорожала. Почему?

Не нужно объяснять, насколько опасен грипп, особенно для представителей так называемых групп риска: пожилых людей, людей, имеющих хронические заболевания, беременных. Активную кампанию с призывом вакцинироваться в Эстонии проводят уже много лет, и многие из нас давно привыкли к тому, что в период с начала октября до середины ноября нужно найти удобный для себя способ вакцинации. Кого-то организованно вакцинирует работодатель: здоровый работник, несмотря на траты на закупку вакцины и организацию процесса вакцинации, намного выгоднее, чем больной. Кто-то обращается в инфекционные больницы по месту жительства. Кто-то привык вакцинироваться у своего семейного врача. Но больший охват вакцинация приобрела после того, как удалось договориться с аптеками, на базе которых легко открыть пункт, а к тому же там можно правильно хранить саму вакцину.

Сейчас, когда мир по-прежнему находится в состоянии пандемии коронавируса Covid-19, вакцинации от гриппа придается особое значение. Дело в том, что, как показали исследования, оба вируса способны сосуществовать в организме человека, а какой ущерб они наносят человеку совместными усилиями, может догадаться и простой обыватель. Именно поэтому врачи, эпидемиологи, вирусологи и все сопричастные призывают обязательно вакцинироваться в этом году от гриппа, чтобы исключить или минимизировать риск заражения хотя бы этой опасной болезнью.

Как мы уже сказали, возможность вакцинироваться в аптеках открылась 5 октября. Но в этом году идти в выбранную аптеку когда вздумается нельзя, предварительно нужно забронировать время. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения очередей и тесного контакта. Переходы на сайты бронирования имеются на страничке https://www.vaktsineeriapteegis.ee/gripp. Там же можно сразу увидеть, во что обойдется защита от гриппа.

А обойдется она в этом году в 19 евро, что сразу вызвало шквал возмущения и вопрос: почему в прежние годы вакцина вместе с обслуживанием стоила 15 евро, а теперь, в этот сложный период, когда явно ожидается аншлаг, подорожала сразу на четыре евро? Кто пытается нажиться: производители, поставщики или сами аптеки?

Этот вопрос мы задали фирме-оптовому поставщику лекарств Tamro Baltics, которая привлекла к ответу сетевую аптеку, Benu.

Руководитель аптечной услуги Хелен Лаупа объяснила, что дело не в жадности и не в попытке нажиться. Дело в ситуации. «Для того чтобы организовать вакцинацию в аптеке, необходимо подготовить соответствующие средства и доставить на место квалифицированных работников, а также создать условия. И хотя вакцинация проводится в аптеке, это делают не аптекари, а медицинские работники. Например, в аптеках Benu это делают медсестры инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы».

Это, по ее словам, безусловно, влияет на цену услуги, однако обеспечивает качество и делает саму вакцинацию значительно доступнее. Но так было и раньше, так почему цена выросла именно в этом году? «В каждой аптеке для приходящих на вакцинацию людей должен был подготовлен комплект средств индивидуальной защиты и выполнены все дополнительные требования, предъявляемые для предотвращения распространения Covid-19, - объяснила Лаупа. – Каждый пришедший на вакцинацию человек получает защитную маску и возможность использовать дезинфицирующее средство. После вакцинации необходимо продезинфицировать поверхности».