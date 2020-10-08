Галерея ⟩ Дом в Сан-Франциско с обилием дерева в интерьере и потрясающим видом на город

Сегодня вместе с авторами блога об интерьере Pufikhomes отправляемся за океан - в США. Дом в Сан-Франциско можно было бы назвать старомодным, если бы не царящая в нем стилевая гармония.
Интерьер этого дома в Сан-Франциско нельзя назвать типичным для современной недвижимости. Мода на темное дерево, да еще и в таких объемах, прошла, но здесь этот прием выглядит интересно, хоть и немного в стиле ретро.
Интерьер выстраивается вокруг кухонного гарнитура из дерева с красивой текстурой и других мебельных групп. В пару к дереву дизайнер подобрал предметы из кожи и меди. Смягчить строгий облик и добавить настроения помогли аксессуары и текстиль в этнографической стилистике, а также домашние и садовые растения, которые прекрасно растут в этом климате.
А еще у дома потрясающее расположение: он находится на высоком холме над городом. Отсюда видны и знаменитые высотки, и кусочек залива. Если и иметь дом в городской черте, то непременно с такой панорамой!
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