Чт, 8.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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  • Дом в Сан-Франциско с обилием дерева в интерьере и потрясающим видом на город

Галерея ⟩ Дом в Сан-Франциско с обилием дерева в интерьере и потрясающим видом на город

Дом в Сан-Франциско.

ФОТО: pufikhomes.com

Сегодня вместе с авторами блога об интерьере Pufikhomes отправляемся за океан - в США. Дом в Сан-Франциско можно было бы назвать старомодным, если бы не царящая в нем стилевая гармония. 

Интерьер этого дома в Сан-Франциско нельзя назвать типичным для современной недвижимости. Мода на темное дерево, да еще и в таких объемах, прошла, но здесь этот прием выглядит интересно, хоть и немного в стиле ретро.

Интерьер выстраивается вокруг кухонного гарнитура из дерева с красивой текстурой и других мебельных групп. В пару к дереву дизайнер подобрал предметы из кожи и меди. Смягчить строгий облик и добавить настроения помогли аксессуары и текстиль в этнографической стилистике, а также домашние и садовые растения, которые прекрасно растут в этом климате.

А еще у дома потрясающее расположение: он находится на высоком холме над городом. Отсюда видны и знаменитые высотки, и кусочек залива. Если и иметь дом в городской черте, то непременно с такой панорамой!

Посмотрите галерею!

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