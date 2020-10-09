Храните деньги в банке! Лучше – консервной…

…Слегка отвлекаясь: может быть, они подозревают, что клиент, из-за созвучия названий, перепутал и хотел попасть не в банк, а в баню?..

Впрочем, после чистосердечного признания гостя о намерении получить именно банковскую услугу, ему все-таки выдается номерок, с которым он и проходит через кордон. Никакими особыми льготами и преференциями при этом посетитель не наделяется, если сравнивать с ситуацией, когда он сам берет номерок в автомате. Более того: даже будучи вот таким образом облагодетельствованным барышней на входе, он, если сильно торопится, может так и не дождаться своей очереди. Потому что сначала проходят клиенты с золотой карточкой. Такое, с порога, разделение посетителей на высший сорт и «вторую свежесть» совсем не подтверждает имидж «самого дружелюбного банка», усиленно пестуемый администрацией Swedbank.

Можно, конечно, и не ходить по банковским офисам, благо существует интернет. Но, во-первых, доступ к нему всё-таки есть не у всех и не всегда, а во-вторых, и с этим чудом прогресса тоже периодически случаются сбои. Вот как сейчас… Так что поневоле приходится иметь дело с этим заведением, так сказать, явочным порядком. И всякий раз сталкиваться с очередным новшеством, которое, конечно же, объясняется заботой об интересах клиента, хотя фактически как раз наоборот – вводится для удобства банка.

Скажем, не так давно Swedbank (единственный среди банков Эстонии) ввел новые ограничения. Отныне стало вообще невозможным посещение его контор без предварительного бронирования времени. Причем делать это следует через интернет. Но даже указанного вами при бронировании желательного часа приема недостаточно, чтобы попасть к операционисту именно тогда, когда это вам удобно. Время ожидания в зале отнюдь не сокращается – проверено. Тогда для чего это сделано?

Чтобы не дошло до драки

В отделении банка, базирующемся в торговом комплексе Lasnamäe Centrum, мне довелось услышать от барышни на входе довольно экзотичное оправдание этого новшества. Оказывается, до недавнего времени у них тут скапливалось по пятьдесят человек за раз, и доходило до драки, так что приходилось даже вызывать полицию. И барышня в сердцах добавила: «Надоело!».

Эмоционально оправданно. Но бронирование сегодня стало обязательным во всех без исключения представительствах Swedbank по всей Эстонии. Значит, и в других его конторах… ?

Правда, на банковском сайте обозначена другая причина: «Мы заботимся о Вашем здоровье. Поэтому сейчас мы можем обслужить Вас только на основании предварительного бронирования».

Спасибо, конечно. Но гораздо проще для клиентов, да и, я бы сказал, человечнее было бы предлагать посетителям при входе защитные маски. Дорого? Не думаю, что поликлиники и больницы, где такая услуга предлагается в обязательном порядке, богаче, чем банк. К тому же медицинские учреждения, как и финансово-кредитные, человек посещает не ради удовольствия, а, как правило, по неизбежной необходимости. И если его с порога встречают не показной, не прописанной в рекламе, а реальной заботой, это только укрепляет в нем доверие к банку и добавляет оптимизма.

P.S. А правда, хорошо все-таки, что в продуктовые магазины пока можно ходить без предварительного бронирования, не объясняя при входе цель визита?