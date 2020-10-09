Храните деньги в банке! Лучше – консервной…

Коллапс, случившийся в четверг в интернет-среде Swedbank, стал еще одним аргументом в дискуссии о том, насколько полезно для не ахти какой великой экономики Эстонии существование супер-банка, который действует на здешних финансовых пастбищах чуть ли не монопольно.
Поскольку именно этот банк в свое время захватил львиную долю всех торговых и иных финансовых операций, осуществляющихся в нашей стране, хвативший его компьютерную систему паралич, пусть даже временный, немедленно отразился на работе абсолютного большинства магазинов, предприятий обслуживания и многих других компаний не только в Таллинне, но и по всей республике. Несколько часов невозможно было ни расплатиться карточкой через кассовые терминалы, ни снять наличные из банкоматов, ни осуществить платежи через интернет-банк…
Годзилла против Гидоры
Люди постарше помнят ту карнавальную пестроту, которая царила на финансово-кредитном поле Эстонии в конце 1980-х – начале 1990-х. Банки под самыми экзотическими названиями возникали, жёстко бодались за клиентуру и рано или поздно лопались, с калейдоскопической скоростью сменяя друг друга, порой в одних и тех же помещениях, пока, наконец, к середине 90-х ситуация более-менее не устаканилась.
На поле осталась кое-какая мелочь, благополучно занявшая свои сравнительно комфортные ниши, до которых у акул этого бизнеса не то чтобы руки (плавники) не доходили: акулам просто не было дела в принципе. В центре поля возвышался наиболее успешный Hansapank, который и был в 2005 году куплен скандинавским гигантом Swedank со всеми потрохами в виде таких сфер, как розничный бизнес, корпоративный бизнес, управление активами, управление инвестициями и лизинг (рассрочка).
Проще говоря, Swedbank вместе с ликвидным брендом (который вскоре был заменен именем шведской «мамаши») получил и всех клиентов - как частных лиц, так и корпораций, а также все соответствующие права на ведение их дел. Ну, как один феодал покупает у другого феодала имение со всеми землями, надворными постройками и дворней…
С воцарением в Эстонии Swedbank фактически настало время его монополии. Пока сюда не пришел второй по величине банк Скандинавии – SEB. Ему досталось менее одной четверти здешнего рынка, однако хоть какая-то, но видимость конкуренции… Можно, конечно, вспомнить LHV, Luminor, Bigbank, Coop pank и ряд других наименований, но все они, вместе взятые, вынуждены довольствоваться крохами с барского стола двух упомянутых выше монстров.
Оказавшись самым сильным у финансовой кормушки, Swedbank и повел себя соответственно. То есть стал (не сразу, конечно, чтобы не распугать клиентуру) устанавливать свои правила. Или, если угодно, диктовать свои условия.
Добро пожаловать, но без доклада не входить!
Несколько лет назад Swedbank усложнил посетителям доступ к автомату, выдающему номерки, приставив к каждому такому автомату (а их можно встретить в любой конторе, где возникают очереди, – в поликлиниках, офисах телефонных и телевизионных операторов, а также во всех остальных банках) по одной, а то и по две барышни в униформе. Эти барышни вежливо, но настойчиво интересуются у каждого входящего – какова цель его визита в банк?
…Слегка отвлекаясь: может быть, они подозревают, что клиент, из-за созвучия названий, перепутал и хотел попасть не в банк, а в баню?..
Впрочем, после чистосердечного признания гостя о намерении получить именно банковскую услугу, ему все-таки выдается номерок, с которым он и проходит через кордон. Никакими особыми льготами и преференциями при этом посетитель не наделяется, если сравнивать с ситуацией, когда он сам берет номерок в автомате. Более того: даже будучи вот таким образом облагодетельствованным барышней на входе, он, если сильно торопится, может так и не дождаться своей очереди. Потому что сначала проходят клиенты с золотой карточкой. Такое, с порога, разделение посетителей на высший сорт и «вторую свежесть» совсем не подтверждает имидж «самого дружелюбного банка», усиленно пестуемый администрацией Swedbank.
Можно, конечно, и не ходить по банковским офисам, благо существует интернет. Но, во-первых, доступ к нему всё-таки есть не у всех и не всегда, а во-вторых, и с этим чудом прогресса тоже периодически случаются сбои. Вот как сейчас… Так что поневоле приходится иметь дело с этим заведением, так сказать, явочным порядком. И всякий раз сталкиваться с очередным новшеством, которое, конечно же, объясняется заботой об интересах клиента, хотя фактически как раз наоборот – вводится для удобства банка.
Скажем, не так давно Swedbank (единственный среди банков Эстонии) ввел новые ограничения. Отныне стало вообще невозможным посещение его контор без предварительного бронирования времени. Причем делать это следует через интернет. Но даже указанного вами при бронировании желательного часа приема недостаточно, чтобы попасть к операционисту именно тогда, когда это вам удобно. Время ожидания в зале отнюдь не сокращается – проверено. Тогда для чего это сделано?
Чтобы не дошло до драки
В отделении банка, базирующемся в торговом комплексе Lasnamäe Centrum, мне довелось услышать от барышни на входе довольно экзотичное оправдание этого новшества. Оказывается, до недавнего времени у них тут скапливалось по пятьдесят человек за раз, и доходило до драки, так что приходилось даже вызывать полицию. И барышня в сердцах добавила: «Надоело!».
Эмоционально оправданно. Но бронирование сегодня стало обязательным во всех без исключения представительствах Swedbank по всей Эстонии. Значит, и в других его конторах… ?
Правда, на банковском сайте обозначена другая причина: «Мы заботимся о Вашем здоровье. Поэтому сейчас мы можем обслужить Вас только на основании предварительного бронирования».
Спасибо, конечно. Но гораздо проще для клиентов, да и, я бы сказал, человечнее было бы предлагать посетителям при входе защитные маски. Дорого? Не думаю, что поликлиники и больницы, где такая услуга предлагается в обязательном порядке, богаче, чем банк. К тому же медицинские учреждения, как и финансово-кредитные, человек посещает не ради удовольствия, а, как правило, по неизбежной необходимости. И если его с порога встречают не показной, не прописанной в рекламе, а реальной заботой, это только укрепляет в нем доверие к банку и добавляет оптимизма.
P.S. А правда, хорошо все-таки, что в продуктовые магазины пока можно ходить без предварительного бронирования, не объясняя при входе цель визита?