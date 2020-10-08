Академия МВД проводит бесплатные языковые курсы

С 2019 года государство предлагает людям, проживающим в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет, возможность заключить договор для изучения языка, напомнил портал новостей вещания.

Главным условием является соответствие основным условиям подачи заявления на получение гражданства и цель ходатайствовать о получении гражданства Эстонии.

Договор на изучении языка дает возможность одноразового бесплатного изучения эстонского языка с нулевого до уровня B1. Для участия в курсах эстонского языка у человека, заключившего договор, есть право получить компенсацию за изучение языка на основе средней заработной платы этого лица в течение 20 календарных дней за период, когда он/она участвовал в языковых курсах в дни неоплачиваемого отпуска на работе. Максимальная сумма пособия - это средняя годовая брутто-зарплата в Эстонии.

Соглашение считается выполненным, если лицо подало заявление в Департамент полиции и погранохраны о получении гражданства. Это означает, что с договором на изучение языка человек обязуется пройти бесплатное обучение эстонскому языку до достижения уровня B1 и подать заявление на получение гражданства Эстонии в течение одного года после сдачи экзамена уровня B1.