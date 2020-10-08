Интернет-мошенник выманил у жительницы Сааремаа почти 20 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, пояснив, что неизвестный еще весной прошлого года созвонился с островитянкой и предложил ей инвестировать свои деньги в выгодный интернет-проект.

Он передал своей жертве данные счета, на которые она перечисляла суммы, ожидая прибыли, однако ни прибыли, ни своих денег не дождалась. Материальный ущерб, нанесенный ей мошенником, составил 19 500 евро.