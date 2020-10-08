В Ласнамяэ 8-летний ребенок на самокате попал под автобус

По словам очевидцев, двое мальчиков на самокатах очень быстро ехали параллельно с автобусом по тротуару, а затем резко повернули на пешеходный переход перед автобусом. "Один стукнулся и отскочил, второй под колесо. Удар пришелся на заднюю часть автобуса. Автобус уже тормозил и был битком. Водитель не виноват, есть куча свидетелей и записи с камер", - пишет в Facebook очевидец аварии.