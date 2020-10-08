В Ласнамяэ 8-летний ребенок на самокате попал под автобус

У автобусной остановки Прийсле на Линнамяэ-теэ столкнулись автобус и самокат. Сообщение об этом поступило полиции в 15.04, в четверг, 8 октября.
Самокатом управлял 8-летний мальчик, сообщает полиция. Он доставлен в больницу. Скорая помощь увезла в больницу и 35-летнюю пассажирку автобуса, которая упала при столкновении.
По словам очевидцев, двое мальчиков на самокатах очень быстро ехали параллельно с автобусом по тротуару, а затем резко повернули на пешеходный переход перед автобусом. "Один стукнулся и отскочил, второй под колесо. Удар пришелся на заднюю часть автобуса. Автобус уже тормозил и был битком. Водитель не виноват, есть куча свидетелей и записи с камер", - пишет в Facebook очевидец аварии.
Posted by Dainius Spr on Thursday, October 8, 2020
За девять месяцев этого года произошло 33 ДТП с участием самокатов, из них 14 с обычными самокатами и 19 - с электрическими.